"Black Panther 2" - gwiazda filmu trafiła do szpitala! W jakim jest stanie?

Letitia Wright wcielająca się w Shuri w MCU została kontuzjowana podczas kręcenia "Black Panther: Wakanda Forever". Młoda gwiazda trafiła nawet do szpitala.

Gwiazda Black Panther miała wypadek na planie. Trafiła do szpitala

Jak podaje sam Marvel, Letitia Wright doznała kontuzji podczas pracy na planie nadchodzącego filmu. Rzecznicy nie sprecyzowali, co konkretnie stało się aktorce, ale obrażenia miały być niewielkie, a jej wizyta w szpitalu była raczej spowodowana zachowaniem ostrożności, aniżeli wymogiem. Wright ma niedługo opuścić placówkę, a jej kontuzja nie wpłynie na planowe zdjęcia do produkcji.

Comicbook.com zaznacza, że Wright przez kilka ostatnich dni pracowała na planie w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge, w stanie Massachusetts. Tam nagrywała sceny z Dominique Thorne wcielającą się w Riri Williams.

Dla przypomnienia - w komiksach Riri Wiliams jest nastolatką, która za pomocą odpadków i fragmentów technologii Tony'ego Starka buduje swój własny pancerz na modłę Iron Mana. Przykuwa tym uwagę miliardera, który bierze ją pod skrzydła, sprawiając, że Riri staje się bohaterką o ksywie Ironheart.

Starka w filmach już nie ma, a co za tym idzie, Shuri jest obecnie wiodącą inżynierką w MCU. Wygląda na to, że twórcy zdecydowali, że to ona będzie teraz mentorką Riri.

Wracając do Wright - jak czytamy w oświadczeniu rzeczników prasowych Marvela:

Letitia Wright odniosła niewielkie obrażenia podczas pracy nad scenami akcji do filmu "Black Panther: Wakanda Forever". Obecnie przebywa w lokalnym szpitalu, ale oczekujemy, że niedługo zostanie wypuszczona.

Wright, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba oraz Angela Bassett powrócą do swoich ról z pierwszej części "Black Panther". Reżyserem "Wakanda Forever" będzie twórca oryginału Ryan Coogler.

Film "Black Panther: Wakanda Forever" trafi do kin 8 lipca 2022 roku.