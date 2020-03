"Black Widow" - nowa teoria na temat tożsamości Taskmastera. Kim jest nowy złoczyńca Marvela?

W nadchodzącym filmie "Black Widow" zadebiutuje kolejny złoczyńca znany z komiksowych przygód superbohaterów. Mowa o tajemniczym Taskmasterze. Fani od miesięcy próbują rozgryźć, kto kryje się za maską antagonisty. W sieci pojawiła się nowa teoria na temat tożsamości postaci.

"Black Widow" - kim jest Taskmaster?

Taskmasterem mieli być już różni bohaterowie. Najczęściej podejrzenia padały na graną przez Rachel Weisz Melinę, która w komiksach pełniła rolę przeciwniczki Black Widow. Nowy zwiastun obalił jednak te przypuszczenia, ponieważ w jednym z fragmentów Melina walczy z Taskmasterem.

Drugim kandydatem jest bohater grany przez O.T. Fagbenle'a - były agent S.H.I.E.L.D. Rick Mason. Aktor nie pojawił się w żadnym zwiastunie, i tylko na jednym plakacie, co automatycznie każe przypuszczać, że to właśnie on jest głównym złoczyńcą w filmie.

Pojawiła się jednak nowa teoria, według której Taskmasterem są w rzeczywistości dwie osoby. Jak podaje portal MCU Exchange, niejaki Charles Murphy twierdzi, że miał w rękach scenariusz filmu, z którego wynikało, że pseudonimem będą posługiwał się mężczyzna i kobieta. Mężczyzną ma być grany przez Fagbenle'a Mason, który rzeczywiście będzie pełnił rolę głównego antagonisty.

Kobietą jest natomiast jego córka - 16-latka imieniem Anya, w którą podobno wcieliła się Liani Samuels. Aktorka rzeczywiście wystąpiąła w filmie. Widać ją jako jedną z Czarnych Wdów z nowego programu Red Room. Po pokonaniu oryginalnego Taskmastera jego kostium i pseudonim przejmie Anya, co zobaczymy pod koniec filmu. Dzięki temu Taskmaster pojawi się w kolejnych produkcjach Marvel Studios, a może nawet dołączy do Thunderbolts lub Dark Avengers - drużyn, o których plotkuje się od jakiegoś czasu.

Niewykluczone też, że nowy Red Room wprowadzi do serii wątki zaczerpnięte z komiksów. Chodzi o technologię pozwalającą na przeszczepianie twarzy. We fragmencie nowego zwiastuna widzimy, że Yelena Belova leży na stole operacyjnym, a w okół jej twarzy narysowano znaczniki, jak przy operacjach plastycznych. Czy to możliwe, że Taskmaster wcale nie będzie tym, kim się wydaje?

Czy nowe teorie się potwierdzą? Przekonamy się niebawem.

"Black Widow" - kiedy premiera?

Film w reżyserii Cate Shortland trafi na ekrany kin już 1 maja 2020 roku. Oprócz Scarlett Johnasson i Fagbenle'a w filmie zobaczymy nominowane do Oscarów aktorki - Rachel Weisz i Florence Pugh. Towarzyszyć im będzie ulubieniec widzów "Stranger Things" David Harbour, który pojawi się w roli sympatycznego Red Guardiana. W filmie wystąpi również William Hurt.

