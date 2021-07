Blade - poznaliśmy nazwisko reżysera filmu

Jak podaje Deadline, Marvel Studios wybrało reżysera filmu "Blade". Został nim młody i niezbyt doświadczony Bassam Tariq, który zasłynął filmem "Mogul Mowgli" z Rizem Ahmedem w roli głównej. Według portalu, to właśnie on jest w trakcie finałowych rozmów na temat projektu z Mahershalą Alim w roli głównej. Stacy Osei-Kuffour ma napisać scenariusz do filmu, natomiast szef Marvel Studios Kevin Feige będzie producentem.

Według Deadline, Feige, Ali i inne marvelowskie "grube ryby" spotykały się z tuzinem reżyserów, z których większość miała pełnić również funkcję scenarzysty. Potem stwierdzono jednak, że Osei-Kuffour miała świetny skrypt, więc skupiono się na znalezieniu stricte reżysera. Proces miał trwać od marca do czerwca 2021 roku.

Blade zadebiutował w komiksach w roli pobocznej w "Tomb of Dracula" w 1973 roku. Stworzył go duet Marv Wolfman i Gene Colan, a sam bohater szybko stał się ulubieńcem osób miłujących się w horrorach i bardziej mrocznej stylistyce. Sama postać jest hybrydą człowieka i wampira - jego matka została ukąszona i zabita przez wampira podczas narodzin Blade'a. Często jest zwany "Daywalkerem", ponieważ dzięki ludzkiej krwi może mieć kontakt ze światłem słonecznym.

Prawdziwa popularność postaci przyszła pod koniec lat 90. Wówczas firma New Line przygotowała trylogię filmów z Wesleyem Snipsem w roli głównej. Te otrzymały oznaczenie "tylko dla dorosłych" - nie powinniśmy się jednak spodziewać, by nadchodząca produkcja Marvel Studios z Alim w roli głównej miała podzielić taki sam los.

Zatrudnienie Tariqa w roli reżysera "Blade'a" zdaje się być bardzo "marvelowym" ruchem - firma bardzo lubi zatrudniać niezależnych, mniej znanych, ale bardzo utalentowanych reżyserów. Takimi byli m.in. Taika Waititi, czy Ryan Coogler.

"Blade" na razie nie ma ustalonej daty premiery - strzelamy, że najwcześniej zadebiutuje dopiero w 2023 roku.