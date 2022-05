"Blue Beetle" - oto pierwsze zdjęcia z nadchodzącego filmu o latynoskim bohaterze

Blue Beetle - tak będzie prezentował się strój superbohatera

Niedawny sukces kinowy "Batmana" (który zarobił ponad 700 milionów dolarów w box-office) prawdopodobnie zachęcił włodarzy WB do zwiększenia budżetu "Blue Beetle" i pokazaniu go światu na srebrnych ekranach. Przypomnijmy też, że między dwiema produkcjami zadebiutuje jeszcze "Shazam 2", "Aquaman 2", "Flash" i "Black Adam", które mogą tylko napędzić popyt na filmy od DC Comics.

Na razie mamy jedynie potwierdzenie, jak będzie wyglądał tytułowy Błękitny Skarabeusz w nadchodzącym filmie - w sieci pojawiły się bowiem pierwsze zdjęcia i nagrania z planu "Blue Beetle". Twórcy raczej nie próbowali wynaleźć koła na nowo i bohater wygląda jakby go niemalże żywcem wyciągnęli z kart komiksu. Zobaczcie materiały poniżej:

Reżyserem nadal jest Angel Manuel Soto, Gareth Dunnet-Alcocer jest scenarzystą, natomiast John Rickard jest producentem ze strony Warner Bros. W filmie główne role zagrają George Lopez, Adrianna Barraza, Harvey Guillén, Bruna Marquezine, Damián Alcázar, Belissa Escobedo i Elpidia Carrillo. Xolo Mariduena wcieli się w tytułowego bohatera, a Sharon Stone będzie antagonistką produkcji.

Jeśli chodzi o jej postać, to według Deadline Viktoria Kord będzie żoną Teda Korda - ten pełnił rolę Błękitnego Skarabeusza przed "naszym" bohaterem, Jaime'em Reyesem. To otwiera nam furtkę do całkiem sporej ilości interesujących zabiegów scenariuszowych - czy Viktoria zdradzi swojego męża?

Może próbuje odebrać mu skarabeusza, a Kord bohatersko przed śmiercią odda broń Reyesowi? A co jeśli postać Stone zamorduje swoją drugą połówkę, by przejąć jego firmę Kord Industries? Tego na razie nie wiemy.

Wiemy natomiast na pewno, że film "Blue Beetle" ma zadebiutować w kinach 18 sierpnia 2023 roku.