Bóg i masturbacja w zwiastunie komedii "Yes, God, Yes". W roli głównej gwiazda "Stranger Things"

"Yes, God, Yes" to przewrotny i nasączony specyficznym poczuciem humoru komedio-dramat o odkrywaniu własnej seksualności. W sieci ukazał się właśnie najnowszy zwiastun.

"Yes, God, Yes" - zwiastun

Zwiastun filmu "Yes, God, Yes" prezentuje się następująco:

Główną bohaterką jest tutaj Alice, nastoletnia uczennica katolickiej szkoły, która odkrywa uroki własnoręcznego zaspokajania swojego popędu seksualnego. Niestety, otaczające ją środowisko wywiera na niej coraz większą presję, wpędzając w poczucie winy. Z czasem dziewczyna odkrywa, że nic nie jest takim, jak się na pozór wydaje i zaczyna zupełnie inaczej postrzegać swoje otoczenie.

W roli głównej wystąpiła Natalia Dyer, znana głównie z roli Nancy Wheeler w serialu "Stranger Things". Na ekranie towarzyszą jej: Alisha Boe ("Trzynaście powodów"), Timothy Simons, Wolfgang Novogratz, Susan Blackwell, Francesca Reale oraz Donna Lynne Champlin. Reżyserką jest Karen Maine, która napisała również scenariusz. "Yes, God, Yes" trafi na platformy VoD już 24 lipca 2020 roku.