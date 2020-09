"Borat 2" oficjalnie powstaje! Sacha Baron Cohen potwierdził piękny tytuł

Oficjalny tytuł kontynuacji przygód kazachskiego dziennikarza Borata brzmi: "Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan", co w wolnym tłumaczeniu na język polski brzmi: "Borat: Dar pornograficznej małpy dla wicepremiera Mikhaela Pence'a, by poprawić sytuację niedawno pokrzywdzonego kraju Kazachstanu".

Powstaje Borat 2. Znamy tytuł filmu

Jak podaje portal StageFilm, tytuł został podany przez Gildie Scenarzystów Ameryki. Cohen jest jednym z twórców skryptu, przy którym pomagali mu również Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman oraz Lee Kern.

Na razie nie wiemy, w jaki sposób "Borat: Dar pornograficznej małpy..." zadebiutuje. Jest możliwe, że ze względu na pandemię prawa do dystrybucji zakupi któraś z platform streamingowych.

Pierwsze plotki na temat kontynuacji "Borata" pojawiły się kilka tygodni temu, kiedy przyłapano Cohena na kręceniu scen w przebraniu kazachskiego dziennikarza. Fabuła filmu pozostaje tajemnicą, ale prawdopodobnie będzie mocno skupiła się na temacie Partii Republikańskiej w USA. Oprócz nawiązania do wiceprezydenta Michaela Pence'a w tytule, Cohen był widziany na wiecu wyborczym republikanów.

Przy okazji zatrzymała go również policja, kiedy Cohen próbował spotkać się z byłym burmistrzem Nowego Jorku, Rudym Giulianim.