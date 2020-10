"Borat 2" pozwany przez rodzinę ofiary Holocaustu. Czy film szerzy antysemityzm?

Nie od dziś wiadomo, że mockumenty, które tworzy Sacha Baron Cohen, są niezwykle kontrowersyjne. Nie wszyscy jednak rozumieją przesłanie stojące za działaniami brytyjskiego artysty. Między innymi z tego powodu do sądu w stanie Georgia wpłynął pozew przeciwko twórcom "Borata 2". Film, który rzekomo jest antysemicki, miał bezprawnie wykorzystywać wizerunek Judith Dim Evans - jednej z ofiar Holocaustu.

"Borat 2" - pozew przeciwko filmowi

Kiedy pojawiły się pierwsze głosy na temat drugiej części "Borata", nie wszyscy wzięli je na poważnie. Kilka tygodni później paradokument trafił na Amazon Prime i wąsaty reporter z Gruzji znowu szokuje cały świat.

W filmie reżyserowanym przez Jasona Wolinera pojawia się scena, która nie przez wszystkich widzów została poprawnie odczytana. Fani Borata zapewne wiedzą, że fikcyjny dziennikarz jest antysemitą. W jednym z fragmentów filmu główny bohater ubrany jak karykaturalny Żyd z nazistowskiej propagandy wchodzi do synagogi Temple Kol Emeth w Georgii. Strojem chce się wtopić w otoczenie. W świątyni przebywa Judith Dim Evans. Wcześniej Borat natknął się na Facebooku na post, z którego dowiedział się, że tak naprawdę Holocaust nigdy się nie wydarzył. Postanawia wyjaśnić to z osobą, która od lat podtrzymywała pamięć o zbrodniach hitlerowców.

Kobieta tłumaczy Boratowi, że to, co przeczytał, jest wierutną bzdurą i opowiada mu o okropieństwach II wojny światowej, której była naocznym świadkiem. Scena miała ukazać popularny ostatnimi czasy trend denialistów, którzy zaprzeczają istnieniu Holocaustu. Spadkobiercy Judith Dim Evans, która zmarła latem 2020 roku postanowili jednak pozwać twórców filmu za bezprawne wykorzystanie wizerunku kobiety.

Zdaniem rodziny ofiary Holocaustu Judith Dim Evans została wprowadzona w błąd, ponieważ do końca była przekonana, że uczestniczy w prawdziwym filmie dokumentalnym. Jak podaje The Independent powódką była córka kobiety - Michelle Dim St. Pierre. To właśnie ona domagała się od Amazon Prime i Oak Springs Productions usunięcia sceny i wypłaty odszkodowania o wysokości 75 tysięcy dolarów.

"Borat 2" - sąd oddalił powództwo

Pozew złożony do sądu w hrabstwie Foulton został oddalony przez sędziego Kevina Farmera. Sprawę w oficjalnym oświadczeniu skomentował adwokat platformy Amazon - Russell Smith.

" Pozew został bezwarunkowo oddalony. Dobiegł końca. Sacha Baron Cohen był głęboko wdzięczny za możliwość współpracy z Judith Dim Evans, której współczucie i odwaga jako osoby ocalałej z Holokaustu poruszyły serca milionów ludzi, którzy widzieli ten film. Życie Judith to potężna reprymenda dla tych, którzy zaprzeczają Holocaustowi, a dzięki temu filmowi i jego aktywizmowi, Sacha Baron Cohen będzie nadal popierał zwalczanie negacji Holocaustu na całym świecie. "

Zdaniem powództwa, produkcja "wyśmiewała kulturę Żydowską i Holocaust". W rzeczywistości było inaczej. Za pomocą postaci Borata twórcy filmu celnie punktują w antysemityzm i osoby, które wypierają prawdę na temat zagłady Żydów. Mało tego, Cohen zadedykował "Borata 2" Evans. Poza tym złamał swoje zasady realizacji mockumentów i uprzedził kobietę o charakterze całego spotkania, tłumacząc, że sam ma żydowskie korzenie i gra ignoranta, by zobrazować skalę problemu i edukować na temat Holocaustu.

Jak podaje Deadline, szefowie Amazona i twórcy filmu nie tylko pomogą przygotować stronę internetową poświęconą życiu Evans, ale również zamierzają zaprezentować światu wszystkie nagrane do filmu materiały, w których mówiła na temat Holocaustu i opowiadała o swoich traumatycznych przeżyciach.

Film "Borat 2" jest dostępny na Amazon Prime od 23 października 2020 roku.

