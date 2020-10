Borat zabiera swoją córkę do kliniki aborcyjnej w nowym klipie z filmu "Borat 2"

Do premiery "Borata 2" pozostało jedynie kilka dni i z tej okazji portal Variety dostał pozwolenie na pokazanie klipu z nadchodzącego filmu. Niestety, portal udostępnił go tylko na swojej stronie i żeby go zobaczyć musicie kliknąć w link zabierający was do Variety.

Borat 2 - oto klip z nowego filmu Sachy Barona Cohena

Samo wideo przedstawia Borata karmiącego swoją córkę babeczką z małym plastikowym dzieckiem w roli "dekoracji". Niestety, dziewczyna przypadkowo połyka ornament i zaczyna się źle czuć. Postanawiają więc pójść do lekarza, by wyciągnąć z niej to plastikowe dziecko. Los działa jednak w sposób pokrętny, więc udają się do małej kliniki aborcyjnej, gdzie "wyciągnięcie z niej dziecka" nabiera nieco innego znaczenia.

Zresztą sam Borat i jego córka nie ułatwiają sprawy - mężczyzna w pewnym momencie mówi, że czuje się z tym źle, bo to on umieścił dziecko w swojej córce. Jak sam mówi: "Chciałem jej tylko sprawić przyjemność". Jak nietrudno się domyślić, spotyka się to z bardzo zdziwionym wyrazem twarzy lekarza, który pod koniec klipu upewnia się, czy aby na pewno dobrze zrozumiał ich słowa.

Wideo możecie zobaczyć klikając też w poniższy tweet Variety:

Wcielający się w główną rolę Sacha Baron Cohen wyjaśnił niedawno w rozmowie z New York Times, dlaczego na powrót Borata trzeba było czekać ponad 15 lat. Mężczyzna stwierdził wówczas:

" W 2005 roku potrzebowałeś postaci pokroju Borata, który był mizoginem, rasistą i antysemitą, by niejako zachęcić ludzi do pokazania swoich prawdziwych przekonań. Teraz te ukryte niegdyś poglądy są jasne. Rasiści są dumni z bycia rasistami. Donald Trump jest otwarcie rasistą, otwarcie faszystą. Moim zadaniem tym razem nie jest eksponowanie rasizmu i antysemityzmu - to sprawianie, że będziecie się śmiać. Niestety, przy okazji pokazujemy, jak USA potoczyło się w stronę autorytaryzmu. "

"Borat 2" zadebiutuje na Amazon Prime już 23 października 2020 roku.