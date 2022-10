"Borat" zagra złoczyńcę w Marvelu? Sacha Baron Cohen ma dołączyć do serii

Sacha Baron Cohen w filmach Marvela?

Jak podaje całkiem niezły leaker "MyTimeToShineHello" na Twitterze, Sacha Baron Cohen dołączył do obsady nadchodzącego serialu "Ironheart" od Disney+. Aktor podobno ma się wcielać w postać Mephisto, a konkretnie pojawi się w scenach dotyczących The Hooda (Anthony Ramos) - to właśnie demon ma zawrzeć pakt z antybohaterem, dzięki któremu Hood otrzyma swoje moce.

Mephisto został stworzony przez Stana Lee i Johna Buscema, a zadebiutował w komiksie "The Silver Surfer #3" w grudniu 1968 roku. Tak jak wspomnieliśmy, Mephisto jest demonem inspirowanym Mefistofelesem z Fausta i w gruncie rzeczy jest traktowany jako marvelowska wersja Diabła.

O debiucie postaci w MCU plotkuje się już od dawna - fani przypuszczali, że pojawi się w serialu "WandaVision", potem byli wręcz pewni, że zobaczymy go w "Doktorze Strange'u 2", a teraz możemy być prawie pewni, że zadebiutuje niespodziewanie w "Ironheart".

Serial opowie nam historię młodej studentki MIT Riri Williams, która stworzyła strój do złudzenia przypominający kreacje Tony'ego Starka/Iron Mana. Bohaterka zadebiutuje w nadchodzącym wielkimi krokami filmie "Black Panther: Wakanda Forever" (listopad 2022 roku), a wcieli się w nią Dominique Thorne.

Natomiast Sachy Barona Cohena nie musimy chyba nikomu przedstawiać - wystarczy powiedzieć, że komik/aktor ma na swoim koncie takie postaci, jak Ali G, Borat, Bruno oraz generał Aladeen, za które był nominowany do niezliczonej ilości nagród na całym świecie.

Na razie data premiery serialu "Ironheart" nie jest znana. Występ Cohena nie jest natomiast jeszcze oficjalnie potwierdzony, więc traktujcie powyższą informację z drobnym przymrużeniem oka.