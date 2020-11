"Boże ciało" jednym z najlepszych filmów 2020 roku. Ma prawie 100% na Rotten Tomatoes

Do końca 2020 roku zostało nam raptem kilka tygodni. Mówiąc z perspektywy branży filmowej, ten się już właściwie skończył - przez pandemię koronawirusa odwołano premiery największych filmów tego roku, a widniejąca na horyzoncie "Wonder Woman 1984" prawdopodobnie też zostanie przeniesiona na przyszłe lato. Kina pozostają zamknięte, więc przyszedł powoli czas na podsumowanie tego wyjątkowo złego roku.

Boże Ciało wysoko na listach najlepszych filmów 2020 roku

Swoje zestawienie przedstawił już serwis Rotten Tomatoes. Dla polskich widzów najważniejszą informacją będzie to, że na liście wysoko znalazło się "Boże Ciało", czyli poprzedni film Jana Komasy, który w tym roku trafił do kin w USA. Przypomnijmy, że był on nominowany do Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy".

Produkcja doczekała się wyniku 98% pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes, co umiejscowiło produkcję na 24. miejscu najlepszych filmów 2020 roku, powyżej takich produkcji jak "Mulan" Disneya, czy "Hamiltona", czyli "filmowej" wersji świetnego broadwayowskiego musicalu autorstwa Lin-Manuela Mirandy.

Warto zaznaczyć, że pierwsze 13 miejsc zajmują filmy, które doczekały się wyniku 100%. Pełną listę zobaczycie na stronie Rotten Tomatoes.