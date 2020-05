Bracia Siekielscy zrobią trzeci film o pedofilii w Kościele. Będzie o Janie Pawle II

Bracia Siekielscy udowodnili, że dzięki wsparciu internautów można realizować niezależne, ważne społecznie tematy, które dla wielu redakcji wydawały się być zbyt śmiałymi, szczególnie w perspektywie przyszłych stosunków z władzą świecką i kościelną.

W zamian za wpłacone w ramach zbiórki pieniądze internauci otrzymali dokument, który wstrząsnął opinią publiczną. Historia opowiadana w „Tylko nie mów nikomu” nie została jednak zakończona; kontynuację wątków poruszonych w dokumencie pokaże „Zabawa w chowanego”, druga część cyklu.

Twórcy wstrząsających filmów nie zamierzają zwalniać. W przeddzień premiery materiału pokazującego, w jaki sposób kościelni hierarchowie chronili księży molestujących seksualnie dzieci zapowiedzieli, że w 2021 roku pojawi się część trzecia. Bracia Siekielscy zamierzają przyjrzeć się związkom, jaki z pedofilią miał Jan Paweł II.

Jan Paweł II to dla wielu Polaków świętość, na którą nie godzi podnosić się nawet cienia podejrzeń. O nowym dokumencie Siekielskich będzie więc bardzo głośno, i o nie tylko w naszym kraju.

Tomasz Sekielski zdradził temat trzeciego dokumentu o pedofilii w rozmowie na gazeta.pl.

Będziemy robić film o Janie Pawle II. Będzie trzecia część, w której postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania: co wiedział, czego nie wiedział, co robił i czego nie robił Jan Paweł II, jeśli chodzi o walkę z przestępstwami seksualnymi, których dopuszczali się duchowni w trakcie jego pontyfikatu. To będzie film, który w gruncie rzeczy będzie rozgrywał się poza Polską. Będziemy dużo jeździć po świecie, mamy długą listę rozmówców. "