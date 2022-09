Brad Pitt i Margot Robbie błyszczą w zwiastunie "Babilonu", nowego filmu twórcy "La La Land" [WIDEO]

Babilon - nowy film twórcy La La Land z Margot Robbie i Bradem Pittem

Nadchodzący film "Babilon" to nowa produkcja od Damiena Chazelle’a, w której reżyser przyjrzy się blaskom i cieniom Hollywood z lat 20. XX wieku. Po oscarowych "Whiplash" i "La La Land", reżyser ponownie skupi się na cenie, jaką przyszło zapłacić artystom, którzy mają karierę w Hollywood. Tym razem akcja będzie się jednak rozgrywała w trakcie rewolucji, kiedy kino nauczyło się tworzyć filmy z dźwiękiem.

Jak to zwykle bywa, taka zmiana rodzi mnóstwo nowych wyzwań i niektórzy im zwyczajnie nie podołają. W "Babilonie" poznamy kilku głównych bohaterów - gwiazdora kina, który próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości (Brad Pitt), poczatkującą aktorkę (Margot Robbie), czy imigranta o wielkich marzeniach (Diego Calva). Wszystkich ich łączy to, że poznają się w Hollywood i razem muszą przeżyć te wielkie zmiany w branży.

Po zwiastunie chce się aż powiedzieć "AMERICA! FUCK YEAH!" - z materiału bije bowiem niezwykła energia i chęć pokazania Hollywood w każdym świetle. Od oślepiających reflektorów i blichtru, aż do przedawkowania narkotyków i upadku na dno.

Chazelle stwierdził, że to jego najtrudniejszy dotychczasowy projekt i w sumie widać to na pierwszy rzut oka - sceny imprez, cyrku i burleski są bowiem tak pełne przepychu, że nagranie ich musiało być ogromnym wyzwaniem. Chyba jednak się to opłaciło, bo "Babilon" zapowiada się naprawdę elektryzująco. Zobaczcie zresztą sami:

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Damien Chazelle, nagrodzony Oscarem, Złotym Globem i nagrodą BAFTA twórca "Whiplsh" i "La La Land". W obsadzie znaleźli się natomiast Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Tobey Maguire, Katherine Waterston, Max Minghella, Flea, Samara Weaving, Lukas Haas, Olivia Wilde, Spike Jonze i Jean Smart. Lista robi wrażenie.

Film trafi do polskich kin już 20 stycznia 2023 roku, zaledwie dwa tygodnie po oficjalnej amerykańskiej premierze (i idealnie w momencie, kiedy