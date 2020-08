Brad Pitt znów z Jennifer Aniston. Ponowne spotkanie jednej z najsłynniejszych par Hollywood

Ponowne spotkanie Pitta i Aniston odbędzie się w ramach projektu „Feelin’ A-Live”, w ramach którego odbywa się wiele różnych inicjatyw, podczas których zbiera się pieniądze na dofinansowanie organizacji non-profit CORE, która pomaga lekarzom i pielęgniarkom w walce z efektami pandemii, a także organizacji REFORM Alliance, której celem jest reforma przepisów więziennictwa.

Dramatyczne czytanie scenariusza filmu „Beztroskie lata w Ridgemont High”

Najnowszy projekt „Feelin’ A-Live” to wirtualne spotkanie, podczas którego gwiazdy Hollywood przeczytają na żywo scenariusz do filmu „Beztroskie lata w Ridgemont High”. Ta komedia licealna z 1982 roku zaskarbiła sobie przychylność widzów i swego czasu uważano obraz za kultowy. „Fast Times at Ridgemont High”, wyreżyserowane przez Amy Heckerling na bazie scenariusza Camerona Crowe’a, jest też filmem znanym z tego, że wystąpił w niej Sean Penn, w jednej ze swoich pierwszych ról.

Teraz Penn postanowił zebrać swoich kolegów po fachu i przygotować nową wersję słynnego filmu, obsadzając pierwszoligowych aktorów w znanych rolach. Sam Penn, choć wystąpi też w nowej wersji, nie przeczyta roli Jeffa Spicoliego.

Wśród gwiazd zaproszonych do projektu znajdują się: Morgan Freeman, Julia Roberts, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McCounaghey, Dane Cook, Jimmy Kimmel a także Brad Pitt i Jennifer Aniston.

Dramatyczne czytanie scenariusza filmu „Beztroskie lata w Ridgemont High” – gdzie i kiedy oglądać?

Materiał będzie dostępny na żywo na Facebooku fundacji CORE, a także za pomocą aplikacji Tik Tok w najbliższy piątek, 21 czerwca. W Polsce stream rozpocznie się o godzinie 2.00 w nocy z piątku na sobotę.

