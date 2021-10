Brendan Fraser zagra przeciwnika Batgirl w nowym filmie DC od HBO Max!

Batgirl - Brendan Fraser zagra złoczyńcę w filmie

Jak podaje Deadline, Brendan Fraser ma dołączyć do Leslie Grace w nadchodzącym filmie "Batgirl" od Warner Brothers i DC Films. Chociaż nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to gwiazdor "Mumii" i "Doom Patrol" miałby się wcielić w złoczyńcę Firefly. Do obsady dołączył również Jacob Scipio (nieznana rola), natomiast Grace wcieli się w tytułową bohaterkę. Reżyserami projektu są Adil El Arbi i Bilall Fallah.

Produkcja pojawi się na HBO Max, co będzie pierwszym projektem filmowym DC, który zadebiutuje ekskluzywnie na platformie. Scenariusz przygotowała Christina Hodson, która napisała również skrypt do "Bird of Prey" z Margot Robbie.

Fabuła produkcji jest na razie nieznana, ale twórcy potwierdzili, że główną bohaterką będzie Barbara Gordon, córka komisarza Gordona. Podczas DC Fandome dowiedzieliśmy się również, że Grace przywdzieje rudą perukę. Postać Batgirl zadebiutowała w 1961 roku jako Betty Kane, ale to wersja Babs Gordon jest najpopularniejsza w komiksach.

Fraser przeżywa niedawno renesans kariery. Kilka lat temu otrzymał główną rolę w popularnym i docenianym serialu DC Comics "Doom Patrol", a od tego czasu wrócił do łask popularnych twórców - zagra główną rolę w filmie "The Whale" od Darrena Aronofsky'ego, a także jedną z kluczowych ról w "Killers of the Flower Moon" od Martina Scorsese z DiCaprio i De Niro w rolach głównych. Niedawno widzieliśmy go też w "No Sudden Move" Stevena Soderbergha.

Jeśli chodzi zaś o "Batgirl", to data premiery produkcji nie jest na razie znana.