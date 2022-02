Brie Larson z "Kapitan Marvel" bardzo chce dołączyć do obsady Szybkich i wściekłych

"Szybcy i wściekli" już udali się raz w kosmos, więc nic dziwnego, że chce do nich teraz dołączyć Kapitan Marvel - Brie Larson wyjawiła, że marzy, by dołączyć do obsady serii Vina Diesela.

Brie Larson chce zagrać w Szybkich i wściekłych

Do czasu premiery filmu "The Marvels" został rok, co Brie Larson świętowała za pomocą zdjęcia z planu kontynuacji "Kapitan Marvel" z 2019 roku. Aktorka ma już jednak kolejne plany na przyszłość i kolejną franczyzę, do której chciałaby dołączyć - mowa o Szybkich i wściekłych.

Gwiazda Marvela niedawno porozmawiała z portalem Uproxx na temat Marvela, jej kanału na YouTubie, a także reklam z Super Bowl. Nagle rozmowa skręciła ostro w stronę "Szybkich i wściekłych", co bardzo ucieszyło Larson, która wyjawiła, że jest ogromną fanką serii i w "stu procentach" chciałaby wystąpić w jednym z tych filmów.

Jak czytamy:

Proszę, proszą powiedziecie komuś, że chcę wystąpić w "Szybkich i wściekłych". Mam na ich punkcie obsesję, uwielbiam te filmy. Są tak dobre i tak urocze. No i dzięki nim pokochałam też samochody. To niesamowita seria, więc tak, jak najbardziej, proszę.

Dziennikarz szybko podłapał ten pomysł i zaproponował crossover Marvela i "Szybkich i wściekłych", co bardzo się spodobało Larson:

Wow! To pomysł wart biliony dolarów! Mogę zagrać nową postać, mogę zagrać Carol. Wszystko mi jedno, może być i crossover. To po prostu taka seria, którą serio kocham, więc jestem otwarta na wszelkie propozycje, byleby się pojawić z nimi na ekranie.

Nadchodzący film Marvela z Brie Larson, czyli "The Marvels" ma zadebiutować w kinach 17 lutego 2023 roku. Początek końca "Szybkich i wściekłych" zobaczymy natomiast 19 maja 2023 roku.