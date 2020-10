"Brygada RR" powraca! Disney stworzy aktorski film na podstawie kultowej kreskówki

Wygląda na to, że Disney się nie poddaje i zamierza stworzyć aktorskie remaki niemal wszystkich swoich animowanych pozycji. Na długą listę filmów "live-action" na podstawie słynnych tytułów Disneya trafiła nowa wersja "Brygady RR".

"Brygada RR" - Disney stworzy aktorski remake

Kilka lat temu włodarze Disneya wpadli na pomysł, jak zrobić filmy, które przyciągną do kin miliony widzów, co z kolei przełoży się na zarobienie miliardów dolarów. Pomysł był prosty, bo bazował na ludzkich sentymentach za okresem beztroski - dzieciństwa. Stworzono więc kilka aktorskich wersji klasycznych bajek Disneya, które przyciągnęły przed ekrany nie tylko osoby, które wychowywały się na tych tytułach kilka dekad temu, ale również ich dzieci, które mogą teraz obejrzeć odświeżone wersje starych pozycji w kinach, jak przed laty ich rodzice. Trend się przyjął i jest obecnie rozwijany.

Jak podaje serwis The Dis Insider, na "Mulan", "Pinokiu" i "Małej Syrence" się nie skończy. Disney już ma w planach kolejny tytuł - aktorską wersję "Brygady RR". Chociaż oryginał był serialem, Chip, Dale, Gadżet, Jack i Bzyczek powrócą w pełnym metrażu. Zapewne sformułowanie "live-action" zostanie potraktowane w tym wypadku jak w filmie "Król Lew", w którym zamiast rysunkowych zwierząt pojawiły się realistyczne animacje naśladujące naturę.

Biorąc pod uwagę, że główni bohaterowie to antropomorficzne zwierzęta, trudno wyobrazić sobie, by zastosowano tę samą technikę, co w historii Simby, ale jeszcze trudniej wziąć pod uwagę aktorów przebranych za gryzonie. Istnieje więc spora szansa, że wygląd bohaterów zostanie nieznacznie podrasowany, ale będzie przypominał oryginały z kreskówki. Przygody tytułowego zespołu mogą się jednak toczyć w realistycznym świecie, pełnym ludzi granych przez żywych aktorów. Podobnie jak w serii "Alvin i wiewiórki".

"Brygada RR" - kiedy premiera?

Reżyserem filmu "Brygada RR" został komik Akiva Schaffer. Za scenariusz mają odpowiadać Dan Gregor, Doug Mand i Barry Schwartz, którzy napisali już pierwszy draft. Producentami zostali natomiast David Hoberman i Todd Lieberman, którzy w 2011 roku stworzyli film kinowy o Muppetach. Na razie nie wiadomo, czego będzie dotyczyła fabuła nowej "Brygady RR", ale na pewno nie zobaczymy w niej genezy postaci. Zabraknie też wątków detektywistycznych.

Film niestety nie trafi do kin. Aktorska wersja "Brygady RR" to przedsięwzięcie, które pojawi się docelowo na platformie Disney+. Zdjęcia do filmu mają się rozpocząć wiosną 2021 roku, ale data premiery nie jest na razie znana. Podobnie jak obsada, chociaż według plotek do ról mają powrócić oryginalni aktorzy głosowi, czyli Tress MacNeille, Corey Burton i Jim Cummings. Fani "Brygady RR" muszą uzbroić się w cierpliwość, chociaż z drugiej strony pierwsze informacje na temat remake'u kultowego serialu z 1989 roku po raz pierwszy pojawiły się pięć lat temu. Kilkanaście miesięcy nie powinno więc stanowić różnicy.

Czekasz na ten film? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: Powstaje aktorska wersja "Atomówek"! Co wiemy o serialu?