Były reżyser "Diuny" skrytykował nowy zwiastun filmu: "wygląda generycznie"

Niedawno w sieci pojawił się pierwszy zwiastun "Diuny" Franka Herberta w wersji filmowej zaadaptowanej przez Denisa Villeneuve. Chociaż widzowie i fani oryginału byli raczej podekscytowani, to wśród nich nie znalazł się filmowiec Alejandro Jodorowsky, który wyjaśnił że dla niego nowa wersja "Diuny" jest "zbyt generyczna".

Jodorowsky skrytykował Diunę Denisa Villeneuve

Możliwe, że Jodorowsky jest nieco zazdrosny, że Villeneuve udało się zrealizować projekt i otrzymał niezbędny budżet do skończenia "Diuny". Francuski twórca nie miał takiej okazji i chociaż w latach 70. zebrał do współpracy gwiazdorska obsadę, to jego wizja ostatecznie nie została zrealizowana. A być może Jodorowsky po prostu nie jest zachwycony zwiastunem, bo mu się zwyczajnie nie podoba? Jak opowiedział w rozmowie z Le Point:

" Naprawdę mam nadzieję, że "Diuna" będzie ogromnym sukcesem, bo Denis Villeneuve jest niezłym rezyserem, o którym słyszałem wiele dobrego. Widziałem zwiastun. Jest świetnie zrealizowany. Widzimy, że to komercyjne kino na wielką skalę, że dużo kosztowało. A jeżeli dużo kosztowało, to musi się dobrze zwrócić. I tu jest problem - forma jest taka sama, jak w innych filmach. Oświetlenie, gra aktorska, wszystko jest przewidywalne i nic nie jest zaskoczeniem. "

Reżyser rozrysował swój punkt widzenia:

" Kino blockbusterowe jest kompletnie nieporównywalne do kina autorskiego. Dla tego pierwszego najważniejsze są pieniądze, dla drugiego jest zupełnie odwrotnie - niezależnie od tego, czy film robi mój przyjaciel Nicolas Winding Refn, czy Denis Villeneuve. Kino blockbusterowe promuje rozrywkę, to show, a nie próba zmiany społeczeństwa i ludzkości. "

Jodorowsky w swojej "Diunie" postawił na bardzo artystyczne podejście - do projektu byli zaangażowani m.in. David Carradine, Mick Jagger, Salvador Dali i Orson Welles, a muzykę do filmu miało przygotować Pink Floyd. Projekt został anulowany ze względu na zbyt mały budżet.

I chociaż Alejandro Jodorowsky był krytyczny wobec zwiastuna, to wciąż chce obejrzeć film. Jak wyjaśnił w rozmowie z Indiewire, czeka na "Diunę", ponieważ "będzie zupełnie inna od jego wizji i późniejszej wersji Davida Lyncha". Przyznał jednocześnie, że sama powieść jest natomiast "niemożliwa do przeniesienia na ekrany kin". Czy tak faktycznie jest? Tego dowiemy się 18 grudnia 2020 roku, gdy na ekranach kin zadebiutuje "Diuna" w wersji Denisa Villeneuve.