"Candyman" - zobaczcie kolejną zapowiedź nowej wersji kultowego horroru [WIDEO]

"Candyman" to jeden z najbardziej kultowych filmów grozy. Nic zatem dziwnego, że cała rzesza horrormaniaków z wypiekami na twarzy oczekuje jego nowej, odświeżonej wersji. Jeśli do nich należycie, z pewnością ucieszy was fakt, że właśnie ukazał się kolejny materiał promujący film.

"Candyman" - kolejna zapowiedź nowej wersji kultowego horroru

Nowy spot promujący remake "Candymana" prezentuje się następująco:

Reżyserką filmu jest Nia DaCosta, zaś rolę producenta pełni Jordan Peele - twórca fenomenalnych "Uciekaj!" i "To my". W obsadzie znaleźli się Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett oraz Colman Domingo. Nowy "Candyman" zawita na ekranach kin 25 września 2020 roku.