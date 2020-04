„Cannibal Holocaust” (w Polsce znany także jako „Nadzy i rozszarpani”) w reżyserii włoskiego twórcy Ruggero Deodato to jeden z pierwszych filmów, które później zostaną określone mianem „found footage”.

Filmy z serii „odnalezionych taśm” to starannie nakręcone materiały wideo pozujące na prawdziwe nagrania zwyczajnych ludzi, odnalezione po latach. Jednymi z najsłynniejszych, późniejszych filmów tego gatunku są „Blair Witch Project”, „Paranormal Activity”, czy „REC”.

„Cannibal Holocaust” był natomiast nakręcony w 1980 roku i przedstawia historię ekipy filmowej, która wyrusza w głąb amazońskiej dżungli. Grupa gubi się w lesie tropikalnym, a następnie zostaje w brutalny sposób zamordowana przez grasujących w okolicy kanibali.

Film jest niezwykle krwawy i brutalny, a przy tym niewiarygodnie realistyczny. Tak realistyczny wręcz, że gdy produkcja trafiła do kin, Deodato został oskarżony o prawdziwe morderstwo członków obsady.

Reżyser celowo poprosił uczestników filmu, aby przez rok od premiery nie pojawiali się w mediach. Gdy przyszedł czas na obronę, miał problem ze skontaktowaniem się z ekipą, w celu potwierdzenia, że żyją i nie stali się pokarmem dla kanibali.

Finalnie sprawę udało się zamknąć bez wyroku, a Deodato mógł przejść do kręcenia kolejnych równie kontrowersyjnych filmów. W tym miejscu warto przypomnieć, że „Cannibal Holocaust” znalazł się pod ostrzałem ogromnej krytyki także gdy wyszło na jaw, że zabijanie zwierząt na ekranie nie było sfingowane i ekipa rzeczywiście uśmierciła kilkanaście stworzeń.

Teraz natomiast, w 40 lat od premiery najsłynniejszego dzieła, twórca powraca z nieoczekiwanym sequelem do swojego filmu.

Projekt nosi nazwę „Cannibal” i ma być grą przeznaczoną na komputery, telefony komórkowe oraz najpopularniejsze konsole: Nintendo Switch, PS4, Xbox One. Na razie nie znamy wielu szczegółów, związanych z projektem, poza krótkim opisem fabuły, kilkunastosekundową zapowiedzią wideo oraz datą premiery planowaną na listopad tego roku.

„Cannibal to interaktywna gra w klimacie horroru, stworzona we współpracy z deweloperem Unity, scenariuszem i reżyserią Ruggero Deodato oraz oryginalnymi rysunkami Solo Macello. Gracz wcieli się w szereg różnych postaci, aby odkryć powody, które skierowały ich na wyprawę do dżungli w Borneo. Na koniec zaś pozna zakończenie, które wstrząśnie jego wiedzą na temat świata przedstawionego, wywracając ją do góry nogami” – czytamy w oficjalnym opisie. "