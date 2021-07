Cavill, Jackson, Cranston, Rockwell - Matthew Vaughn tworzy szpiegowski film z absolutnie POTĘŻNĄ obsadą

Jak podaje Deadline, Matthew Vaughn wyreżyseruje i wyprodukuje nowy film "Argylle", w którym główne role zagrają: Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, a także... Dua Lipa, dla której to będzie filmowy debiut. Wokalistka ma również pomóc w stworzeniu ścieżki dźwiękowej do produkcji.

Co ciekawe, film "Argylle" ma być adaptacją NADCHODZĄCEJ powieści o tym samym tytule autorstwa Ellie Conway. Tytuł ma powiedzieć o "najlepszym szpiegu świata" o imieniu Argylle, który nagle zostaje wplątany w międzynarodową przygodę.

Film ma być pierwszym z przynajmniej trzech z serii, a jego akcja będzie się rozgrywała w USA, Londynie i innych miejscach na świecie. Natomiast sama powieść ma zostać udostępniona w 2022 roku za pośrednictwem Transworld Publishers Ltd, dywizji Penguin Random House.

Scenarzystą filmu został Jason Fuchs ("Wonder Woman"). Producentami wraz z Vaughnem będą Adam Bohling oraz David Reid, natomiast producentami wykonawczymi zostali Fuchs, Zygi Kamasa, Carlos Peres, Claudia Vaughn i Adam Fishbach.

Matthew Vaughn krótko skomentował swój nadchodzący film:

Kiedy przeczytałem wczesną wersję tej powieści, to poczułem, że to może być najlepsza seria szpiegowska od czasów Iana Fleminga i jego powieści z lat 50. To będzie coś zupełnie nowego, co spowoduje odświeżenie całego gatunku.