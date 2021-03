W piątek 12 marca rozdano najważniejsze nagrody francuskiego kina. W uroczystości wzięło udział 200 osób, które pojawiły się tego wieczora w sali koncertowej Olympia w Paryżu. Na nagrodę miała szansę również polska produkcja. Nominację do francuskich Oscarów otrzymał film "Boże Ciało" Jana Komasy. Niestety twórcy nie otrzymali wyróżnienia w kategorii film zagraniczny.

"Boże Ciało" pokonał duński film "Na rauszu" Thomasa Vinterberga o czwórce nauczycieli, którzy eksperymentują z alkoholem, aby polepszyć sobie jakość życia. Produkcja otrzymała już cztery Europejskie Nagrody Filmowe, 4 nominacje do nagród BAFTA oraz jedną do Złotych Globów. W tym roku największą liczbą nominacji do Cezarów mógł pochwalić się dramat "Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait", który otrzymał aż 13 szans na nagrodę. Ostatecznie obraz nie otrzymał żadnego wyróżnienia.

Cezary 2021. Kto wygrał? Lista nagrodzonych

Poza emocjami związanymi z wręczeniem nagród nie obyło się również bez akcentów politycznych nawiązujących do przemocy wobec czarnoskórych oraz do sytuacji aktywistów LGBT.

Jak donosi PAP, aktor, reżyser i raper Jean-Pascal Zadi, główny bohater "Tout simplement noir", który otrzymał Cezara jako „nadzieja męskiego aktorstwa”, zaczął swoje polityczne przemówienie od nawiązania do dwóch czarnoskórych ofiar policyjnych interwencji we Francji:

Chcę porozmawiać o Adama Traore, chcę porozmawiać o Michelu Zeclerze i to jeszcze nie koniec… Można się zastanawiać, gdzie jest nasze człowieczeństwo, kiedy niewolnictwo zostało uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości (…) tymczasem ludzie, którzy czynnie uczestniczyli w zbrodniach przeciwko ludzkości, są gloryfikowani na posągach.

Oprócz tego, wstrząsającego performance'u, o którym mówi już cały świat dokonała aktorka Corinne Masiero znana z serialu "Kapitan Marlow". Kobieta weszła na scenę ubrana w skórę osła, kiedy odbywało się wręczenie nagród za najlepsze kostiumy. Zrzuciła z siebie ośle przebranie, pod którym zobaczyć można było "zakrwawioną" koszulę nocną, również ją aktorka pospiesznie zdjęła i stanęła przed publicznością całkiem naga. Ciało Masiero zostało "ozdobione" jedynie wymownymi hasłami jak "No culture, no future".

Jak tłumaczy zdarzenie "Le Monde" w swojej relacji przytoczonej przez Gazetę.pl, było to nawiązanie do skandalu z udziałem Dominique'a Boutonnata - przewodniczącego CNC. Miesiąc temu ujawniono, że usiłował on zgwałcić swojego chrześniaka. Aktorka założyła na siebie przebranie osła z bajki "Ośla Skórka", gdzie dochodzi do kazirodztwa.

