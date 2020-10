Chadwick Boseman powróci w "Black Panther 2"? Marvel chce go wskrzesić jak Carrie Fisher

Pod koniec sierpnia 2020 roku światem wstrząsnęła informacja o nagłej śmierci Chadwicka Bosemana. Gwiazdor filmu "Black Panther" w tajemnicy leczył się na raka okrężnicy i niestety przegrał z chorobą. Fani Marvel Studios zastanawiają się, co czeka sequel serii. Pod uwagę brane są efekty specjalne, pozwalające odtworzyć zmarłą osobę.

"Black Panther 2" - Chadwick Boseman pojawi się w filmie?

Współczesna technologia pozwala na prawdziwe cuda. "Gwiezdne Wojny" udowodniły, że za pomocą CGI można wskrzesić zmarłego aktora. W IX epizodzie "Star Wars" powróciła Carrie Fisher - aktorka, która wcielała się w księżniczkę Leię.

Czy podobnie będzie w przypadku "Black Panther 2"? Według doniesień portalu We Got This Covered, szefowie Disneya biorą taką możliwość pod uwagę. W ten sposób chcą złożyć hołd Bosemanowi i dać możliwość fanom pożegnania się z gwiazdorem. Jeśli twórcy nadchodzącego sequela znaleźliby odpowiedniego dublera, na którego komputerowo nałożonoby twarz zmarłego gwiazdora, plan mógłby się udać. Należy pamiętać, że Black Panther nosi kostium zakrywający całe jego ciało, więc jeśli twórcy ograniczyliby sceny bez maski do minimum, bohater mógłby nadal występować w głównej roli.

Na razie są to jednak niepotwierdzone plotki. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się za parę lat. Twórcy mają trochę więcej czasu do namysłu, bo z powodu pandemii koronawirusa wydawnicze plany Marvela zaliczyły poważny przestój. Na "Black Panthera 2" poczekamy więc dłużej, niż początkowo zapowiadano.

Filmy ze zmarłymi aktorami

Jeśli informacje się potwierdzą, "Black Panther 2" i "Slywalker. Odrodzenie" nie będą jedynymi produkcjami, w których wykorzystano technikę CGI pozwalającą na wskrzeszenie nieżyjącego aktora. Podobny zabieg widzieliśmy między innymi w filmie "Szybcy i wściekli 8", w którym przywrócono do życia Paula Walkera. Poza tym w planach wielu wytwórni są nowe filmy z wielkimi gwiazdami Hollywood, które odeszły wiele lat temu. Obecnie powstaje na przykład tytuł z Jamesem Deanem.

Chociaż technologia nadal wzbudza mieszane uczucia, wygląda na to, że z biegiem lat będzie coraz częściej wykorzystywana przez twórców filmowych.

Czy Chadwick Boseman powinien powrócić do życia dzięki efektom komputerowym? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: David Bowie powróci do życia dzięki twórcom "Labiryntu 2"