Channing Tatum i piesek błyszczą w komedii akcji "Dog". Zobaczcie zabawny zwiastun

Były żołnierz Briggs (Channing Tatum) i były żołnierz Lulu (śliczny owczarek belgijski) muszą połączyć siły, by dostać się na pogrzeb byłego właściciela zwierzaka - tak w dużym skrócie możemy opisać fabułę nadchodzącego filmu "DOG", którego zwiastun właśnie trafił do sieci.

Ten zapowiada nam sympatyczną komedię o dwójce skrzywdzonych przez los i nieco zagubionych stworzeń, z których jedno jest "brudnym zwierzakiem, nie nadającym się do życia z ludźmi", a drugie "jest... psem". Zobaczcie zwiastun produkcji:

Channing Tatum jest również współreżyserem produkcji (wraz z Reidem Carolinem), którą wyda studio MGM. W obsadzie filmu zobaczymy pojawili się również: Jane Adams, Kevin Nash, Q’orianka Kilcher, Ethan Suplee, Emmy Raver-Lampman, Nicole LaLiberté, Luke Forbes i Ronnie Gene Blevins.

Tatum skomentował tworzenie produkcji, żartując, że to film dla osób, które chcą zobaczyć jak gryzie go pies:

Proces tworzenia tego filmu to była jedna z najbardziej szalonych podróży w moim życiu! Jeśli chcecie zobaczyć, jak gryzie mnie pies, to moim zdaniem film będzie dla was zabawny!