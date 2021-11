Channing Tatum powróci jako Magic Mike. Powstaje kolejna część serii o striptizerach

Channing Tatum powraca jako Magic Mike. Ruszyła produkcja filmu "Magic Mike's Last Dance". Co wiemy na temat nadchodzącego filmu?

Magic Mike doczeka się kolejnego filmu

Oryginalny film z 2012 roku sprawił, że Magic Mike stał się globalnym biznesem. Teraz Channing Tatum, reżyser Steven Soderbergh i scenarzysta Reid Carolin wracają do serii, tworząc kolejny, finałowy film w serii.

Jak podaje Deadline, Warner Bros. planuje kolejną odsłonę filmu z Tatumem w roli Mike'a Lane'a. Co ciekawe, film ma zadebiutować tylko i wyłącznie na HBO Max. Reżyser drugiej odsłony, Gregory Jacobs powróci natomiast w roli producenta.

Tatum potwierdził, że film faktycznie powstaje. Aktor podzielił się zdjęciem scenariusza na swoim Twitterze:

Dwa pierwsze filmy zarobiły 300 milionów dolarów na całym świecie, a w 2017 roku wystartowała seria "Magic Mike Live", która rozpoczęła się w Las Vegas i szybko przeniosła do Londynu, Berlina i do Australii. Niedługo produkcja na żywo powróci, startując 6 kwietnia w Nashville, przenosząc się potem do Miami. Kolejne szczegóły mają zostać przekazane wkrótce.

To właśnie ta inicjatywa przekonała Soderbergha do podjęcia się wyreżyserowania kolejnego filmu z serii:

Jak tylko zobaczyłem, co Channing, Reid i choreografowie "Magic Mike'a" zrobili z programem na żywo, to powiedziałem "Musimy zrobić kolejny film". Marzenie Mike'a Lane'a o łączeniu ludzi tańcem musi zostać zrealizowane.

Data premiery filmu "Magic Mike's Last Dance" jest nieznana.