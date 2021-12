Charlie Hunnam i Mel Gibson zagrają w komedii akcji "Last Looks". Znamy datę premiery

Charlie Hunnam i Mel Gibson pojawią się w filmie "Last Looks", a towarzyszyć będzie im całkiem porządna obsada - wśród nich znajdziemy gwiazdy "Deadpoola", "Władcy Pierścieni" i rapera Method Mana.

Charlie Hunnam i Mel Gibson zagrają w komedii akcji Last Looks

Komedia akcji z Charliem Hunnamem i Melem Gibsonem doczekała się wstępnej daty premiery. Na ekranie będą im towarzyszyli Morena Baccarin, Rupert Friend, Dominic Monaghan, Lucy Fry oraz Cliff "Method Man" Smith. Reżyserem jest Tim Kirby, a film nazywał się pierwotnie "Waldo", tak jak główny bohater powieści detektywistycznych Howarda Michaela Goulda, które są inspiracją dla nowej produkcji.

Produkcja ma zadebiutować w lutym w kinach, a także w serwisach VOD. Poniżej zobaczycie zwiastun nowego filmu:

Scenarzystą jest sam Gould, a film nosi tytuł pierwszej z jego powieści, czyli "Last Looks". Głównym bohaterem jest Charlie Waldo (Hunnam), były detektyw z LA, który postanowił przejść na emeryturę i zamieszkać z dala od ludzi w lesie. Alistair Pinch (Gibson) jest natomiast ekscentrycznym aktorem, który spędza swoje dni pijany na planie serialu telewizyjnego.

Pewnego dnia żona Pincha zostaje znaleziona martwa, a aktor staje się głównym podejrzanym. Sprawa zaczyna interesować Waldo, który postanawia zrezygnować z emerytury i zająć się okolicznościami śmierci kobiety.

To sprawia, że Waldo zadziera z gangsterami, hollywoodzkimi producentami i przedszkolankami - wszystko po to, by odkryć prawdę o morderstwie żony Pincha.

Niestety, na razie polska data premiery filmu jest nieznana. A szkoda, bo "Last Looks" zapowiada się naprawdę ciekawie.