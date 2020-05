Charlize Theron jako nieśmiertelna wojowniczka w zapowiedzi nowego filmu Netfliksa [ZDJĘCIA]

Już niedługo fani komiksów będą mieli okazję zobaczyć filmową adaptację powieści graficznej "The Old Guard". W filmie na jego podstawie w jednej z głównych ról zobaczymy Charlize Theron. Jak gwiazda prezentuje się jako nieśmiertelna wojowniczka?

"The Old Guard" - Charlize Theron na pierwszych zdjęciach z filmu Netfliksa

Dzięki sukcesowi produkcji Marvel Studios coraz większa ilość producentów filmowych nie boi sięgnąć się po mniej znane komiksy, w celu przeniesienia ich na małe i duże ekrany. Jednym z przykładów tego stanu rzeczy jest nadchodzący film Netfliksa zatytułowany "The Old Guard".

W produkcji, która za kilka miesięcy trafi na platformę streamingową, wystąpiła zwyciężczyni Oscara Charlize Theron. Aktorka wielokrotnie udowodniła, że kino akcji nie jest jej obce, grając w takich hitach, jak "Mad Max: Na drodze gniewu", seria "Szybcy i wściekli" czy "Atomic Blonde". Już niedługo zobaczymy ją w kolejnej produkcji pełnej wybuchów, strzałów i pościgów. Mowa o "The Old Guard". Serwis Netflix zaprezentował, jak aktorka będzie prezentowała się w nowej roli na pierwszych zdjęciach z filmu.

Dwie fotografie przedstawiają tytułowych bohaterów "The Old Guard". Na trzecim - zakulisowym zdjęciu, możemy zobaczyć Theron obok reżyserki filmu Giny Prince-Bythewood.

Produkcja powstała na podstawie serii stworzonej przez Grega Ruckę i rysownika Leandro Fernandeza. Historia opowiada o drużynie superżołnierzy pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy (Charlize Theron). Sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci walczyła o bezpieczeństwo śmiertelnego świata. Ale kiedy cały zespół zostaje zwerbowany do podjęcia nagłej misji, niesamowite zdolności jego członków zostają odkryte przez wroga. Andy i Nil, która właśnie dołączyła do szeregów grupy, muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zbić na tym fortunę.

"The Old Guard" - kiedy premiera?

Film "The Old Guard" wyreżyserowany przez Ginę Prince-Bythewood ("Miłość i koszykówka", "W cieniu jupiterów"), to mocna, pełna autentyzmu i naszpikowana akcją opowieść, która pokazuje, że naprawdę niełatwo jest żyć wiecznie. Produkcja trafi do bazy Netfliksa już 10 lipca 2020 roku.

