„Chcę wykopać Stanleya Kubricka i ponownie go zabić” – operator „Matriksa” w ostrych słowach o niepowodzeniu sequeli

Pierwszy „Matrix” ukazał się w 1999 roku. Z miejsca stał się dziełem, które zaskarbiło serca widzów i krytyków, którzy chwalili go za innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz za ciekawą fabułę, która umiejętnie łączyła film akcji i science-fiction z rozważaniami na temat natury ludzkiej. Produkcja okazała się tak wielkim sukcesem, że niedługo później rozpoczęto prace nad dwoma sequelami.

„Matrix Reaktywacja” i „Matrix Rewolucje” kręcono równocześnie, jeden po drugim. Całość procesu produkcji trwała aż 276 dni zdjęciowych. I właśnie w tym elemencie operator Bill Pope dopatruje się głównej zmiany przy pracy nad obydwiema częściami i zdecydowanie niższym poziomem obydwu dzieł.

"

"Jak pomyślimy sobie o „Hobbicie” i fakcie, że nakręcili trzy części niemal równocześnie, to należy zauważyć, że one zwyczajnie odbierają człowiekowi czucie. Czytając książkę, tego się nie czuje, bo możemy ją odłożyć i wrócić. W filmie, tak długi proces zdjęciowy jest zwyczajnie za długi. Istnieje limit tego, co możemy wchłonąć". "