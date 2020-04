Chcecie zobaczyć coś strasznego? Oto Cezary Pazura jako Neo w "Matriksie" [WIDEO]

Może trochę przesadzamy - raczej po obejrzeniu poniższego wideo nikt do was nie zadzwoni i nie poinformuje was o śmierci w ciągu 7 dni. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Zobaczenie wideo skrzywi was jednak do końca życia i nic na to nie możemy poradzić. A co takiego strasznego jest w tym filmiku? Cezary Pazura w roli Neo z "Matriksa".

Cezary Pazura jako Neo w Matriksie

Żeby nie było - Cezary Pazura jest świetnym aktorem, a jego role w "Kilerze", "Chłopaki nie płaczą", czy "13. Posterunku" są kultowe i na zawsze pozostaną jednymi z najlepszych komediowych występów w historii polskiej kinematografii.

Niestety, jego krzywo wklejona twarz w "MATRIX - CEZARY PAZURA JAKO NEO [DEEPFAKE]" jest po prostu wstrętna:

Na szczęście twórca deepfake'a ma na koncie wideo, pod którym możemy się podpisać wszystkimi kończynami. Grzechy zostają wybaczone: