Chcecie zobaczyć dobry film o Pinokio? To obejrzyjcie wersję Guillermo del Toro

We wrześniu na Disney+ pojawiła się nowa wersja "Pinokia" z Tomem Hanksem w roli Dżeppetto. Niestety, produkcja rozczarowała zarówno widzów, jak i krytyków - film ma kolejno 30 i 26% na Rotten Tomatoes, więc raczej nie udało mu się zdobyć serc rodzin na całym świecie.

Teraz swoją szansę dostanie Guillermo del Toro, który wraz z utalentowaną ekipą animatorów przez ostatnie kilka lat pracował nad poklatkową animacją na podstawie "Pinokia". Jego film zadebiutował niedawno na London Film Festival, a do sieci trafiły pierwsze recenzje dziennikarzy, którzy mieli okazję zobaczyć produkcję podczas wspomnianej imprezy.

Wygląda na to, że film del Toro będzie miał znacznie cieplejsze przyjęcie - obecnie "Pinokio" ma 100% świeżości na Rotten Tomatoes, a recenzenci na razie są zachwyceni jakością nowej produkcji reżysera. I chociaż ocen jest na razie tylko 6, to te zachwycają się filmem. Jak czytamy w recenzji HeyUGuys:

Świetnie przygotowana i cudownie opowiedziana klasyczna opowieść w wersji del Toro to piękna rzecz. Film jest zarówno czarujący, jak i niepokojący, ale przede wszystkim genialnie złożony w jedno.

The Wrap nazwało film "pełnym duszy, poklatkowym arcydziełem", a Variety napisało:

"Pinokio" to nieco samochwalcze dzieło, które jednak nigdy się nie nudzi. Na szczęście to też ten rzadki rodzaj rozrywki dla dzieci, który nie boi się ich zaskoczyć i zmusić do myślenia...