Chiński film pobił rekord "Avengers: Endgame". Miał najlepsze kinowe otwarcie w historii!

Detective Chinatown 3 pobił rekord Avengers: Endgame

Podczas, gdy europejskie i amerykańskie kina zastanawiają się nad swoją przyszłością, Chińczycy lgną na seanse w rekordowych ilościach. Z informacji podanych przez Deadline wynika, że debiutujący właśnie "Detective Chinatown 3" przyniósł około 398 milionów dolarów przychodu, bijąc dotychczasowy rekord "Avengers: Endgame", które w ciągu pięciu dni w Chinach zarobiło około 340 milionów dolarów.

To nie tylko rekordowy wynik w historii chińskich kin, ale przemysłu ogólnie - wcześniej bowiem najlepszy wynik weekendowy na pojedynczym rynku należał do "Avengers: Endgame", które w samym USA zarobiło 357 milionów dolarów w ciągu 3 dni od swojej premiery.

"Detective Chinatown 3" pobiło również rekord jeśli chodzi o kina i ekrany IMAX. Produkcja zarobiła ponad 23,5 miliona dolarów w tym formacie, co jest najlepszym wynikiem w historii chińskiej kinematografii. Serwis Maoyan sugeruje, że produkcja skończy swoją przygodę w kinach z wynikiem około 750 milionów dolarów przychodu, co jest ćwiartką globalnego wyniku "Avengers: Endgame".

Jedno jest pewne - po słabym 2020 roku, chińskie kina odbiły się od dna. Otwarcie ich w lipcu 2020 roku spowodowało, że Chiny (nawet mimo wspomnianych słabych wyników) stały się najlepiej zarabiającym rynkiem filmowym na świecie. Zdaje się, że najwyższe miejsce podium zajmą również w tym roku.

Zresztą wystarczy spojrzeć na to, że tylko w noworoczny weekend przychód z chińskich kin wyniósł około 700 milionów dolarów - to 1/3 tego, co amerykańskie kina zarobiły w całym 2020 roku i 6% globalnego rynku w 2020 roku.

Patrząc na te liczby można się więc nieco uspokoić - kina powinny stanąć na nogi, kiedy tylko zelżeje pandemia.