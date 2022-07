Kapitan Ameryka 4 - Chris Evans wspiera Anthony'ego Mackie w roli głównej

Jakiś czas temu Marvel Studios poinformowało, że zrealizuje film "Kapitan Ameryka 4". Tym samym bohater będzie zaledwie drugim członkiem Avengers, który doczeka się aż 4 solowych przygód - zaraz po Thorze, którego 4. film trafił niedawno do kin. "Kap 4" będzie jednak różnił się od Boga Piorunów tym, że produkcja opowie nam o przygodach Sama Wilsona, a nie Steve'a Rogersa.

Jak pewnie pamiętacie, pod koniec "Avengers: Endgame", Steve Rogers dostał proste zadanie - oddać kamienie nieskończoności do miejsc, skąd je pierwotnie zabrali. Jak się jednak okazuje, po zakończeniu swojego zlecenia, ten nie wraca do czasów współczesnych, tylko do powojennych Stanów, gdzie przeżywa swoje "szczęśliwe zakończenie" z Peggy Carter.

Starsza wersja Kapa przekazuje wówczas we współczesności swój przydomek i tarczę Samowi Wilsonowi, znanemu też jako Falcon. Ten na przestrzeni serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz" dorasta do odpowiedzialności i w ciągu kilku odcinków staje się nowym Kapitanem Ameryką. A przynajmniej tak kończy się serial, bo nadchodzący film może jeszcze coś pozmieniać.

Niedawno The Hollywood Reporter ogłosiło jeszcze, że reżyserem "Kapitana Ameryki 4" został Julias Onah. Portal przy okazji zaznaczył, że nadal nie wiemy, czy Chris Evans nie powróci w filmie jako Kapitan Ameryka. To wpadło w oko samemu aktorowi, który postanowił skomentować ich doniesienia, pisząc po prostu:

Sam Wilson jest Kapitanem Ameryką.

Cóż, to chyba oficjalnie oznacza, że "Kapitan Ameryka 4" opowie nam pierwszą solową przygodę Sama Wilsona w roli lidera Avengers. Na razie data premiery filmu nie jest znana.