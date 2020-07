Chris Evans i Ryan Gosling gwiazdami nowego filmu Netfliksa

Film "The Gray Man" będzie adaptacją serii powieści Marka Greaneya, która rozpoczęła się własnie od książki o tym tytule. Gosling i Evans wcielą się w główne role: kolejno znanego mordercę Courta Gentry'ego (tytułowy Gray Man) oraz Lloyda Hansena, jednego z byłych współpracowników Gentry'ego. Ten będzie miał za zadanie schwytać niebezpiecznego zabójcę, którego zna ze wspólnego czasu w CIA.

Jak podaje portal Deadline, Anthony Russo wyjaśnił inspirację w oficjalnym oświadczeniu:

"

Ten film będzie prawdziwym pojedynkiem dwóch aktorów, którzy reprezentują dwie strony CIA - to, czym może być i to, co może zrobić. Dla tych, którzy byli fanami "Captain America: The Winter Soldier" mamy dobre wieści - powracamy do bardziej "przyziemnego" tworzenia filmów. Tym jest dla nas ta produkcja. "