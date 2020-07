Chris Evans już tęskni za Marvelem. Czy to znaczy, że powróci jeszcze do roli Kapitana Ameryki?

Chris Evans udzielił niedawno wywiadu magazynowi Backstage. W trakcie rozmowy zdradził, że już tęskni za pracą nad blocbkbusterami z cyklu Marvela. Evans wystąpił łącznie w 7 filmach MCU. W 2011 roku w filmie „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie”, w jego dwóch sequelach, a także czterech filmach z serii „Avengers”.

Chris Evans tęskni za rolą

" „Kochałem pracę z Marvelem. Już za nią tęsknię. Nie można jednak zaprzeczyć, że jest coś niezwykle ekscytującego w kompletnej wolności i możliwości zaspokajania mojego artystycznego apetytu i podążania za dowolnymi projektami” – zauważył Evans. "

Aktor pożegnał się z rolą po wydarzeniach z filmu „Avengers: Koniec gry”, w którym jego bohater otrzymał idealne zakończenie. Zapowiedziany na sierpień erial „The Falcon and the Winter Soldier” opowie, co wydarzyło się po dramatycznym finale obrazu.

Warto przypomnieć, że zanim Evans został zaangażowany do roli Kapitana Ameryki, wystąpił w dwóch filmach z cyklu „Fantastyczna Czwórka”, również bazujących na komiksach Marvela.

