Fani Chrisa Evansa liczą na to, że czwarta część "Avengers" nie była ostatecznym pożegnaniem zodtwórcą Steve'a Rogersa. Aktor może powrócić do kinowego uniwersum Marvela. Według plotek ponownie zagra członka Fantastycznej Czwórki.

"Doctor Strange 2" - Chris Evans ponownie jako Human Torch?

Wraz z premierą "Avengers: Edngame" fani musieli pożegnać się z połową oryginalnego składu tytułowej grupy. Black Widow i Iron Man oddali życie w walce z Thanosem, a Kapitan Ameryka, postanowił cofnąć się w czasie, by spędzić życie u boku ukochanej. Niektórzy widzowie mają jednak nadzieję, że Evans nie pożegnał się na dobre z rolą Steve'a Rogersa i powróci do tej roli w kolejnych produkcjach Marvel Studios.

Pomysłów na to, jak przywrócić oryginalnego Kapitana Amerykę jest kilka, ale jak podaje portal giantfreakinrobot.com, Evans może powrócić do MCU w zupełnie innej roli herosa Marvela. Chodzi o serię, która poprzedza kinowe uniwersum Marvel Studios - "Fantastic Four" stworzoną przez 20th Century Fox. Gwiazdor rozpoczął swoją przygodę z filmami na podstawie komiksów Domu Pomysłów w roku 2005, kiedy wcielił się w Johnny'ego Storma bardziej znanego jako Human Torch.

Seria doczekała się dwóch części, ale nie została zbyt pozytywnie odebrana przez fanów komiksów. Rok po premierze sequela pojawił się "Iron Man", który rozpoczął nowy rozdział kina superbohaterskiego, dzięki któremu Evans zyskał wielką popularność. Według niepotwierdzonych plotek gwiazdor ma wystąpić ponownie jako członek Fantastycznej Czwórki w nadchodzącej drugiej części "Doktora Strange'a".

Produkcja zatytułowana "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ma zgłębiać różne zakątki tytułowego multiwersum Marvela, a więc widzowie będą mieli szansę spotkać się z alternatywnymi wersjami dobrze znanych postaci. Anonimowe źródło twierdzi, że Evans wystąpi w produkcji w dwóch rolach - jako zły Kapitan Ameryka i jako Human Torch. Chociaż taki pomysł wydaje się nieprawdopodobny, warto pamiętać, że Disney wykupił 20th Century Fox, tym samym zdobywając prawa do postaci związanych z Fantastyczną Czwórką, a w przyszłości zamierza zrobić reboot serii.

Fani od wielu miesięcy spekulują, że prędzej czy później dojdzie do połączenia różnych kinowych uniwersów. Według innych plotek w "Spider-Manie 3" mają wystąpić poprzedni aktorzy wcielający się w pajęczego herosa. Wskazuje na to angaż Jamiego Foxxa, który zagra Electro. Aktor sportretował złoczyńcę w serii "Amazing Spider-Man", która nie była powiązana z MCU. Warto też zwrócić uwagę, że w serialu "WandaVision" wystąpił aktor znany z serii o X-Men, więc niektóre przewidywania mogą spełniać się na naszych oczach.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" - kiedy premiera?

Oczywiście na razie Evans wcielający się ponownie w Human Torcha jest na razie w sferze domysłów. Nie można jednak zapominać, że reżyserem "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" został Sam Raimi - ten sam twórca, który był odpowiedzialny za oryginalną filmową trylogię "Spier-Mana". Fani uważają, że został wybrany nie bez powodu i w filmie zobaczymy co najmniej kilka odniesień do filmów z Tobeyem Maguirem w roli głównej.

W filmie wystąpią Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor oraz Xochitl Gomez. Premiera sequela została zaplanowana na 25 marca 2025 roku.