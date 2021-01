Chris Evans wróci do roli Kapitana Ameryki? Aktor skomentował najnowsze doniesienia

Fani na całym świecie podekscytowali się na wieść, że Chris Evans wraca do roli Kapitana Ameryki. Informacja doszła do samego zainteresowanego, który postanowił odnieść się do internetowych plotek.

Chris Evans znowu jako Kapitan Ameryka?

Wraz z premierą "Avengers: Endgame" fani Marvela musieli przełknąć gorzką prawdę - oryginalny skład tytułowej drużny przestał istnieć. Iron Man i Black Widow zginęli w walce z Thanosem, Hulk został poważnie poturbowany, Thor opuścił Ziemię ze Strażnikami Galaktyki, a Hawkeye i Kapitan Ameryka przeszli na emeryturę.

Co jakiś czas pojawiają się jednak nadzieje niepogodzonych z rzeczywistością widzów filmów Marvela na powrót ulubionych bohaterów. I tak jest w tym przypadku. W "Endgame" widzieliśmy, jak Steve Rogers cofnął się w czasie, by zwrócić Kamienie Nieskończoności na ich miejsce w kontinuum czasoprzestrzennym. Wykorzystał tę okazję, by znaleźć Peggy Carter i zestarzeć się i jej boku. Po latach spotkał się z Winter Soldierem i Falconem, by przekazać tarczę Kapitana Ameryki temu drugiemu herosowi.

Mimo to fani mają nadzieję na powrót Chrisa Evansa do roli Capa. W połowie stycznia 2021 roku świat obiegła plotka, według której aktor negocjuje z Marvel Studios nową umowę na kolejne filmy lub seriale o słynnym superbohaterze. Gwiazdor odniósł się do powyższych newsów za pośrednictwem swojego Twittera.

Dla mnie nowość.

Z krótkiego, lecz dosadnego komentarza wynika, że Evans nic nie wie o żadnej umowie mającej na celu przywrócić Kapitana Amerykę na łono MCU. Nie zmienia to jednak faktu, że aktor rzeczywiście może ponownie wpłynąć na kształt uniwersum. Jakiś czas temu pojawiły się informacje sugerujące, że Evans chciałby zająć się reżyserią kilku odcinków któregoś z nowych seriali Marvela na Disney+.

Seiale Marvela na Disney+ - kiedy premiera?

Pamiętajmy jednak, że zaprzeczanie tego typu plotkom nie zawsze musi oznaczać, że aktorzy mówią prawdę. Całkiem niedawno pojawiła się niepotwierdzona informacja na temat castingu do serialu "She-Hulk". Według niej w tytułowej roli wystąpi Tatiana Maslany. Natychmiast zdementowano pogłoskę tylko po to, by kilka tygodni później... ją potwierdzić. Niewykluczone więc, że Evans stworzył swoim komentarzem zasłonę dymną, a za jakiś czas okaże się, że rzeczywiście wskoczy w czerwono-niebiesko-biały kostium i chwyci za tarczę.

Póki co zostaje nam najbliższa przyszłość MCU, czyli seriale, które zadebiutują na platformie Disney+. Pierwszym z nich będzie "WandaVison" - produkcja utrzymana w konwencji sitcomu, opowiadająca o dalszych losach Scarlet Witch i Visiona. Premiera już 15 stycznia 2021 roku. Następnym tytułem w kolejce jest "Falcon and the Winter Soldier" - przygody dwóch przyjaciół Kapitana Ameryki w świecie, w którym Rogers jest staruszkiem. Pierwszy odcinek serialu trafi na platformę 19 marca 2021 roku.