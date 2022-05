Chris Hemsworth i Miles Teller są gwiazdami nowego filmu Netflixa "Pajęcza Głowa". Kiedy premiera?

Pajęcza Głowa - zobaczcie zwiastun nowego filmu Netflixa

W ultranowoczesnym zakładzie karnym bez krat, cel i pomarańczowych ubrań, zarządzanym przez genialnego wizjonera Steve'a Abnestiego (Chris Hemsworth), osadzeni mogą skrócić wyrok, decydując się na wszczepienie modułu dawkującego psychodeliki.

W "Pajęczej Głowie" więźniowie-ochotnicy mogą być sobą do momentu, w którym stają się kimś innym. Bywa, że stają się lepszą wersją siebie samych. Humor nie dopisuje? Mamy coś na to. Brakuje słów? Nie ma sprawy. Gdy między osadzonymi w więzieniu Jeffem (Miles Teller) i Lizzy (Jurnee Smollett) budzi się uczucie, ich droga do odkupienia win staje się kręta, ponieważ eksperymenty Abnestiego zaczynają całkowicie przesuwać granice wolnej woli.

Trzeba przyznać, że całość brzmi bardzo intrygująco, co tylko podkręca poniższy zwiastun nowego filmu Netflixa. Zobaczcie zapowiedź "Pajęczej Głowy":

Oparty na opublikowanym w tygodniku The New Yorker opowiadaniu George'a Saundersa film "Pajęcza Głowa" to pełny czarnego humoru thriller psychologiczny. Produkcję wyreżyserował Joseph Kosinski ("Tron: Dziedzictwo", "Top Gun: Maverick"), a scenariusz napisali Rhett Reese i Paul Wernick ("Deadpool", "Zombieland").

Produkcja "Pajęcza Głowa" zadebiutuje na Netflix już 17 czerwca 2022 roku.