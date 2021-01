Chris Hemsworth na pierwszych zdjęciach z "Escape from Spiderhead". Czy będzie czarnym charakterem?

Chris Hemsworth już niebawem pojawi się w kolejnym filmie Netfliksa. Tym razem będzie to science fiction pt. "Escape from Spiderhead". Serwis pokazał pierwsze kadry swojej produkcji. Kogo zagra słynny odtwórca roli "Thora"?

Chris Hemsworth, którego urok zniewala fanki i fanów na całym świecie, zwykł grywać walecznych żołnierzy lub sympatycznych bohaterów w pełnych akcji blockbusterach. Wyjątek w jego karierze stanowi "Źle się dzieje w El Royale", gdzie wcielił się w psychopatycznego mordercę. Czy w nadchodzącej produkcji Netfliksa pt. "Escape from Spiderhead" po raz kolejny będzie czarnym charakterem? Na to wskazują pierwsze kadry z filmu, udostępnione w zwiastunie nadchodzących w 2021 roku premier Netfliksa.

"Escape from Spiderhead" - pierwsze kadry z filmu

W ramach ogłoszenia wszystkich swoich filmowych premier roku 2021, Netflix udostępnił fanom pierwsze ujęcia najważniejszych z nich. Dzięki temu mogliśmy rzucić okiem na trio w składzie Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot w pełnym akcji "Red Notice", przyjrzeć się Idrisowi Elbie w roli "Kowboja na betonowej prerii", a także zobaczyć jak Jason Momoa walczy o sprawiedliwość w "Sweet Girl". W zwiastunie premier Netfliksa na 2021 rok pojawiły się też migawki z "Escape from Spiderhead", którego szczegóły poznaliśmy jesienią ubiegłego roku. Kadry z nadchodzącej produkcji z udziałem Hemswortha sugerują jednak, że waleczny Thor wcieli się w inną postać, niż sądziliśmy na początku.

Kogo zagra Chris Hemsworth w "Escape from Spiderhead"?

Jak wynika z oficjalnego opisu filmu, "Escape from Spiderhead" to tocząca się w niedalekiej przyszłości opowieść o dwóch młodych skazańcach, którzy - by skrócić swój wyrok - poddają się eksperymentom przy użyciu narkotyków zmieniających emocje. Testy te przeprowadza genialny wizjoner w kierowanym przez niego zakładzie.

Z uwagi na fakt, że w obsadzie obok Chrisa Hemswortha pojawił się inny gwiazdor, Miles Teller ("Whiplash"), po przeczytaniu samego opisu można było zakładać, że aktorzy wcielą się w głównych bohaterów historii, a więc skazańców, na których przeprowadzane są testy farmakologiczne. Powyższe kadry z filmu "Escape from Spiderhead" przynoszą jednak zupełnie inne wnioski. Miles Teller faktycznie wygląda na więźnia - siedzi na tyle motorówki z zasłoniętymi oczami, pilnowany przez bliźniaczych strażników. Jednak Chris Hemsworth rzeczoną motorówką kieruje, ma na sobie elegancki strój i drogi zegarek. Czy oznacza to, że w nowym filmie Netfliksa nasz poczciwy Thor nie będzie ofiarą, lecz oprawcą? Czy to właśnie on wcieli się w rolę genialnego wizjonera testującego narkotyki na skazańcach? Przekonamy się już niebawem.

"Escape from Spiderhead" - twórcy i obsada

Chris Hemsworth w filmie "Escape from Spiderhead" będzie pełnił nie tylko rolę gwiazdy, ale też jednego z producentów. Za reżyserię odpowiada Joseph Kosinski, twórca "Niepamięć", "Tron: Dziedzictwo" i nadchodzącego "Top Gun: Maverick". Scenariusz na podstawie opowiadania George'a Saundersa napisali Rhett Reese i Paul Wernick, duet stojący za scenariuszami "Deadpoola" i "Zombieland". W obsadzie prócz Chrisa Hemswortha i Milesa Tellera znaleźli się Jurnee Smollett ("Ptaki Nocy"), początkujący Mark Paguio oraz Tess Haubrich ("Obcy: Przymierze").

Taki skład może sugerować tylko jedno - czeka nas hit na miarę "Tyler Rake: Ocalenie". Premiera na Netflix już w 2021 roku.