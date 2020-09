Chris Hemsworth zagra w kolejnym hicie Netfliksa. O czym będzie "Spiderhead"?

Rola Thora to najbardziej znana kreacja Chrisa Hemswortha. Otworzyła mu jednak drzwi do udziału w innych produkcjach. Jedną z ostatnich dużych ról aktora był główny bohater film akcji "Tyler Rake: Ocalenie" znanego również pod oryginalnym tytułem "Extraction". Jest to blockbuster Netfliksa, który cieszył się dużą popularnością wśród widzów na całym świecie. Prawdopodobnie z tego powodu Hemsworth dołączył do obsady kolejnej produkcji platformy streamingowej.

Chris Hemsworth w obsadzie "Spiderhead" - nowego hitu Netfliksa

"Tyler Rake: Ocalenie" w reżyserii Sama Hargrave'a był tak popularnym filmem, że został najczęściej oglądaną produkcją oryginalną Netfliksa. To nie koniec współpracy Hemswortha z serwisem, bo obecnie aktor przygotowuje się do głównej roli w filmie biograficznym o Hulku Hoganie.

Jak donosi Deadline, "Hulkster" nie będzie ostatnim przedsięwzięciem Hemswortha dla Netfliksa. Aktor dostał angaż do filmu science fiction "Spiderhead", za który odpowiedzą reżyser "Top Gun: Maverick" Joseph Kosinski i scenarzyści "Deadpoola" Rhett Reese oraz Paul Wernick. Fabuła zostanie oparta na opowiadaniu pod tym samym tytułem autorstwa Georgea Saundersa.

Hemsworth nie jest jedynym aktorem, który dołączył do obsady "Spiderhead". Wystąpi u boku Milesa Tellera znanego między innymi z "Whiplash" i Jurnee Smollett, wcielającej się w Black Canary w "Birds of Prey". Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i opowiada o skazańcach, którzy mogą skrócić swój wyrok, jeśli poddadzą się testom farmakologicznych. Główną rolę będą pełniły dwie postacie i to właśnie one zostaną poddane działaniu środka wpływającego na emocje. Bohaterowie będą musieli stawić czoła swojej przeszłości.

"Spiderhead" - kiedy premiera?

Na razie nie zdradzono w kogo wcieli się Hemsworth ani kiedy zobaczymy "Spiderhead". Aktor będzie miał dużo pracy, bo należy pamiętać, że powróci jako bóg piorunów w nadchodzącym filmie "Thor: Love and Thunder", którego premiera została zaplanowana na 11 lutego 2022 roku. Niewykluczone jednak, że "Spiderhead" zadebiutuje przed "Thorem 4". Tak czy inaczej, fani gwiazdora muszą więc uzbroić się w cierpliwość.

