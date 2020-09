Chris Hemsworth zdradził swoją przyszłość w Marvelu. Nadal będzie bogiem piorunów po "Thorze 4"?

Chociaż film "Avengers: Endgame" był w pewnym sensie zakończeniem pewnej epoki w historii kinowego uniwersum Marvela i pożegnaniem z oryginalnymi bohaterami, nie był końcem dla wszystkich bohaterów. Thor powróci w nadchodzącej czwartej części swoich przygód. Czy będzie to ostatnie słowo Chrisa Hemswortha w MCU?

"Thor 4" - czy Chris Hemsworth nadal będzie występował w MCU?

Jakiś czas temu Robert Donwney Jr. potwierdził, że skończył na dobre z filmowym uniwersum Marvela i nie powróci już w roli Iron Mana. Nie ma też raczej szans na spektakularny powrót Chrisa Evansa jako Kapitana Ameryki.

Co jednak z Hemsworthem, który od 2011 roku wciela się w gromowładnego Thora? Aktor został zapytany o swoje plany zawodowe przez portal ScreenRant. Okazuje się, że nie zamierza rezygnować z roli asgardzkiego herosa po filmie "Thor: Love and Thunder", mimo że kiedyś mówił zupełnie co innego.

" Szczerze mówiąc, nadal chciałbym robić więcej filmów o Thorze. Nie wiem, jaki jest plan. Czuję, że otworzyliśmy zupełni inny wymiar tej postaci. Czuję nową energię na myśl o tym, dokąd może ona zmierzać... Ale jeśli to już koniec, użyję jej w innych filmach, przy i innych postaciach. "

Jak widać, Hemsworth nie chce jeszcze kończyć z rolą Thora, tyle tylko, że ta decyzja nie do końca zależy od niego. Poza tym potwierdzono, że w roli Thor zobaczymy tym razem Natalie Portman, która powróci do serii po latach przerwy.

Zapytany, czy oznacza to emeryturę Odinsona, Hemsworth odpowiedział bardzo żartobliwie.

" Oszalałeś?! Nie wybieram się na emeryturę. Thor jest zdecydowanie na to za młody. Ma dopiero 1500 lat! To definitywnie nie jest film, w którym pożegnam się z tą marką. Przynajmniej mam taką nadzieję. "

Jaką przyszłość MCU zaplanował Kevin Feige? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Niestety pandemia koronawirusa skutecznie zablokowała rozwój filmowego świata Marvela. Fani wciąż czekają na film "Black Widow", który miał się ukazać na początku roku 2020.

"Thor: Love and Thunder" - kiedy premiera?

COVID-19 wpłynął też na opóźnienie czwartej części przygód "Thora". Wciąż nie rozpoczęto zdjęć do nadchodzącego filmu w reżyserii Taiki Waitittiego. Produkcja zapowiadana początkowo na koniec roku 2021 trafi do kin najwcześniej 11 lutego 2022 roku.

Czy Thor powinien dołączyć do Strażników Galaktyki? Jeszcze jak! Trudno powiedzieć Nie. To dwie odrębne serie, które najlepiej działają osobno

Zobacz też: "Thor: 4" - film ma być "większy głośniejszy i bardziej bombastyczny"