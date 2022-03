Chris Pine nie spodziewał się, że powstanie "Star Trek 4". Potwierdził jednak, że w nim zagra

Star Trek 4 - Chris Pine nie miał pojęcia, że powróci w filmie

Chris Pine jest gotowy, by powrócić do serii "Star Trek" - jak tylko dostanie scenariusz do nowej części. Kiedy w lutym 2022 roku studio Paramount i producent J.J. Abrams potwierdzili, że niedługo zobaczymy kolejną odsłonę serii, to była to niespodzianka nie tylko dla fanów serii, ale także obsady. Pine, Zach Quinto, Zoe Saldana, John Cho i Simon Pegg nie mieli pojęcia, że powrócą na pokład Enterprise.

Jak czytamy w rozmowie z Variety, Pine i ekipa byli bardzo zaskoczeni, że powstanie "Star Trek 4":

Wszyscy mieliśmy podobną reakcję: "Ej, słyszeliście o tym?". Zwykle jesteśmy ostatni, jeśli chodzi o takie wiadomości, ale wiem, że wszyscy jesteśmy podekscytowani. Jak tylko nam prześlą scenariusz, bo na razie nie mamy nic. Nie mam zielonego pojęcia, o czym to będzie.

Pine wyjaśnił też, że za bardzo uwielbia ekipę i resztę obsady, żeby zrezygnować z tego projektu:

Nie ufam nikomu w tej branży, ale jestem podekscytowany. Uwielbiam ten świat, uwielbiam Star Treka i uwielbiam moich ludzi.

Pierwszy film z serii zadebiutował w 2009 roku. W 2013 roku na ekranach kin pojawił się "Star Trek Into Darkness", a dotychczasowym zamknięciem serii był "Star Trek Beyond" z 2016 roku. J.J. Abrams potwierdził, że w nowej odsłonie "ma powrócić oryginalna obsada, a także postaci, które mają przedstawić nam nowe wyzwania i zabrać serię w miejsca, gdzie jeszcze nie była".

To oznacza, że w filmie ponownie pojawią się Kapitan Kirk (Pine), Spock (Quinto), Uhura (Saldana), Scotty (Pegg), Sulu (Cho) oraz Doktor McCoy (Urban). Nowy "Star Trek" zadebiutuje w kinach już 22 grudnia 2023 roku.