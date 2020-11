Chris Pratt i Vin Diesel dołączyli do obsady filmu "Thor: Love and Thunder"

Niedawno w sieci pojawiło się sporo informacji na temat produkcji "Thor: Love and Thunder". Film w reżyserii Taiki Waititiego zaczyna zdjęcia w Australii, a z tej okazji potwierdzono, że w obrazie pojawi się Chris Pratt. To oznacza, że ulubiony kosmiczny pirat Peter Quill/Star-Lord będzie towarzyszył Bogowi Piorunów w kolejnej odsłonie jego przygód. Wygląda na to, że nie będzie to jedyny Strażnik Galaktyki, który zagości na ekranie w nadchodzącym filmie.

Groot i Star-Lord pojawią się w Thorze 4?

Według The Direct, w Sydney pojawił się również Vin Diesel. To oczywiście nie oznacza, że aktor weźmie udział w "Thor: Love and Thunder", ale trzeba przyznać, że jego obecność w okolicach planu zdjęciowego napawa fanów optymizmem. W końcu pod koniec "Avengers: Endgame" Thor w gruncie rzeczy dołączył do Strażników Galaktyki, więc ich obecność w nadchodzącym filmie nie powinna być zbyt dużym zaskoczeniem.

Zwłaszcza, że Vin Diesel praktycznie potwierdził zaangażowanie w projekt Taiki Waititiego kilka miesięcy temu w rozmowie z Comicbook.com:

" Gunn robi teraz "The Suicide Squad". Ale pewne elementy Strażników mają się pojawić w nowym filmie o Thorze, a przynajmniej tak mi powiedział reżyser. To będzie bardzo interesujące, ale nikt nic nie wie, być może nie powinienem nic mówić. "

Thor będzie pierwszą postacią Marvela, która doczeka się czwartego solowego filmu o swoich przygodach. Z drugiej strony nikogo nie powinno to dziwić - bohater przeszedł chyba największą ewolucję w trakcie swoich przygód. Z rozwydrzonego księcia stał się odpowiedzialnym bohaterem, potem liderem, a przez ogromną porażkę i poczucie winy popadł w depresję, właściwie kończąc z karierą superbohatera.

Taika Waititi zapowiedział natomiast w rozmowie z BBC, że film ma być w gruncie rzeczy komedią romantyczną. A przynajmniej tak wynika z opisu scenariusza, którym podzielił się kilka miesięcy temu:

" Moim zdaniem to będzie super film. Skończyliśmy scenariusz, który pisaliśmy przez ostatni rok i w tym tygodniu przejrzę go znowu. Jest absolutnie szalony i romantyczny. Wczułem się ostatnio w romanse. Chcę zrobić romans. Coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłem, a nawet nie za bardzo lubiłem. Chcę zaatakować coś takiego. "

"Thor: Love and Thunder" ma zadebiutować w kinach 11 lutego 2022 roku. W obsadzie pojawią się: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Taika Waititi, Christian Bale, wspomniany Chris Pratt i (być może) Vin Diesel.