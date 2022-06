Chris Pratt jest dumny ze swojego głosu Mario w filmie "Super Mario Bros."

Illumination oraz Nintendo przyszykowali absolutnie mocarną obsadę do swojego nadchodzącego filmu animowanego "Super Mario Bros", który doczekał się w końcu daty premiery - produkcja ma zadebiutować w kinach już 21 grudnia 2022 roku.

Na internetowym rejonie nie jest jednak kolorowo, bowiem fani nie są specjalnie zadowoleni z tego, że animowany hydraulik z Włoch przemówi głosem Chrisa Pratta. Sprawa zrobiła się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy producent filmu Chris Meledandri potwierdził, że aktor nie będzie nawet próbował udawać włoskiego akcentu, wymyślając "jeszcze coś innego", ale zapewniając odbiorców, że "będzie cudownie".

Jak nietrudno się domyślić, takie zapewnienia ze strony producenta wcale nie uspokoiły fanów Super Mario (nawet mimo usilnych prób - Meledandri twierdził, że różnice w głosie będą "ważną częścią fabuły filmu"). O całą sprawę zapytano w końcu samego Chrisa Pratta.

Ten podczas promocji "Listy Śmierci" porozmawiał z portalem Variety, któremu opowiedział:

Pracowaliśmy bardzo blisko z reżyserami filmu nad głosem. Wypróbowaliśmy kilka pomysłów, by w końcu przygotować coś, z czego jestem dumny. Nie mogę się doczekać aż widzowie to usłyszą, bo jestem dumny z tej pracy. To też dubbing do filmu animowanego, a nie film aktorski. Nie musiałem zakładać stroju hydraulika i skakać po platformach. Dałem głos animowanej postaci i będzie to coś, czego jeszcze nie było w świecie Mario.