Chris Pratt opuści "Strażników Galaktyki"?! Reżyser filmów zabrał głos w sprawie

Chris Pratt straci rolę w Strażnikach Galaktyki?

Niedawno fanka Marvel Cinematic Universe postanowiła na Twitterze podzielić się swoją opinią dotyczącą Chrisa Pratta. Ta stwierdziła, że aktor powinien stracić rolę Star-Lorda na rzecz Patricka Wilsona, którego możecie kojarzyć z filmów "Obecność", czy "Aquaman". To samo w sobie jest niewinnym zachowaniem - ot, fanka MCU podzieliła się swoją opinią.

Tweet rozszedł się jednak viralowo i zdobył ponad 200 tysięcy łapek w górę, co pokazuje, że spoko osób pewnie się z nią zgodziło. Na post natrafił również James Gunn, czyli reżyser wszystkich 3 odsłon serii "Strażnicy Galaktyki". Artysta bardzo się zdenerwował prośbą fanki i postanowił jej odpowiedzieć:

Niby czemu? Przez twoje wymyślone, kompletnie fałszywe przekonania na jego temat? Z powodu czegoś kompletnie fałszywego, bo ktoś ci coś kiedyś powiedział? Chris Pratt nigdy nie zostanie zastąpiony w roli Star-Lorda, a jeżeli tak się stanie, to będą musieli znaleźć inną obsadę i reżysera.

Sprawa rozchodzi się o przekonania religijne Chrisa Pratta, który podobno należy do mniejszości chrześcijan bezwyznaniowych i uczęszcza do kościoła szeroko uznawanego za przeciwnego osobom LGBTQ. Niektórym osobom się to nie podoba, co również skomentował James Gunn, mówiąc:

Nie jest homofobem. Wiem nawet do jakiego kościoła chodzi. A Ty wiesz? (Odpowiedź brzmi: nie, nie wiesz, ale słyszałaś od kogoś, kto słyszał odkogoś, że on chodzi do tego kościoła, więc pomyślałaś: "O, okej, wierzę w tą okropną rzecz, którą przeczytałam o znanej osobie w internecie).

Jak jakiś czas temu opowiadał James Gunn, nadchodząca 3. część "Strażników Galaktyki" ma być zupełnie innym doświadczeniem kinowym, niż dwie poprzednie odsłony. Zdradził też, że praca nad produkcją poszła znacznie szybciej, niż się spodziewał, więc reżyser jest bardzo zadowolony.

"Strażnicy Galaktyki 3" mają zadebiutować w kinach 5 maja 2023 roku. Niedawno na HBO Max zadebiutował natomiast serial Jamesa Gunna "Peacemaker" z Johnem Ceną w roli głównej. Chrisa Pratta zobaczymy natomiast w filmie "Super Mario Bros".