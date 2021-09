Chris Pratt zagra Super Mario! W filmie animowanym towarzyszą mu m.in Jack Black i Anya Taylor-Joy

Super Mario Bros - poznajcie obsadę animowanego filmu

Illumination oraz Nintendo naszykowali absolutnie mocarną obsadę w swoim nadchodzącym filmie animowanym "Super Mario Bros", który doczekał się w końcu daty premiery - produkcja ma zadebiutować w kinach już 21 grudnia 2022 roku.

Z taką obsadą, film ma okazję być absolutnym hitem - tytułowych braci zagrają bowiem Chris Pratt (Mario) i Charlie Day (Luigi). W księżniczkę Peach wcieli się gwiazda "Gambitu Królowej" Anya Taylor-Joy, natomiast głównego przeciwnika braci w postaci Bowsera wcieli się Jack Black.

W pozostałych rolach usłyszymy m.in. Keegana Michaela-Keya w roli Toada, Donkey Konga zagra Seth Rogen, natomiast legenda SNL Fred Armisen zagra Cranky Konga.

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym w Deadline:

Każdy aktor został dobrany w taki sposób, żeby idealnie oddawać unikalnego ducha danej postaci.

Reżyserami filmu "Super Mario Bros" są Aaron Horvath i Michael Jelenic, którzy pracowali przy serialu "Teen Titans Go!" oraz filmie pełnometrażowym "Teen Titans Go! To The Movies". Scenarzystą produkcji jest natomiast Matthew Fogel, który stworzył "LEGO Movie 2".

Seria o super braciach jest najlepiej sprzedającą się franczyzą w historii gier wideo, więc podejrzewamy, że wiele osób czeka na nowy film animowany "Super Mario Bros". Ten, zgodnie z zapowiedzią, zobaczymy w grudniu 2022 roku.