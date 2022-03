Jak pewnie dobrze wiecie, Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka podczas Oscarów 2022. Incydent wywołał niemałe zamieszanie w skali światowej i nareszcie komik odniósł się do sytuacji.

Chris Rock odniósł się do sytuacji z Oscarów 2022

Oscary potrafią być emocjonującą imprezą. Nie inaczej było i w tym roku, kiedy to Will Smith odebrał pierwszego Oscara w swojej karierze. Podczas gali wystąpił również amerykański komik Chris Rock, który w pewnym momencie postanowił zażartować z żony aktora. Smith nie puścił mu tego płazem. Wtargnął na scenę i... go spoliczkował.

Jak tłumaczy sam gwiazdor "Dnia Niepodległości", dowcipy ze stanu zdrowia małżonki sprawiły, że zadziałał pod wpływem impulsu. Zachowanie Willa Smitha zostało potępione przez członków Akademii Filmowej, ale Rock nie zgłosił sprawy na policję, a Smith nie został aresztowany.

Tak jak wspominaliśmy kilkukrotnie w naszych tekstach, Smith przeprosił, Jada Pinkett Smith zachęcała nas do tego, by skorzystać z tego, że jest "czas na miłość", a Chris Rock milczał. I tak jak jak przewidywaliśmy, komik odniósł się do całej sytuacji dopiero podczas własnego występu w Bostonie.

Niestety obyło się bez pikantnych szczegółów - Rock wyjaśnił, że minęło jeszcze za mało czasu, żeby opowiedzieć konkretnie, co się stało:

To jak wam minął weekend? Powiem tak - nie mam jeszcze zbyt dużo materiału na ten temat, więc jeśli po to tu przyszliście, to sorry, mam show, które napisałem przed weekendem. Prawdę mówiąc, to jeszcze przetwarzam, co się wydarzyło. Ale któregoś dnia o tym opowiem. Będzie trochę poważnie i definitywnie śmiesznie.

Członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej zapowiedzieli, że nie zostawią tej sprawy i podobno zamierzają pociągnąć Smitha do odpowiedzialności. Rzecznicy prasowi poinformowali niedawno media, że "śledztwo" w tej sprawie może trwać nawet kilka tygodni. Na razie wystosowali długaśne oświadczenie, w którym pogrozili palcem zdobywcy Oscara.