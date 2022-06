Christian Bale mógłby powrócić do roli Batmana, ale pod jednym warunkiem

Aktor niedawno porozmawiał z portalem Screen Rant, podczas którego poruszono temat Batmana. Aktor wcielał się w postać w latach 2005-2012, występując w produkcjach: "Batman: Początek", "Mroczny Rycerz" i "Mroczny Rycerz powstaje".

Christian Bale powiedział jasno, że były w stanie znowu przywdziać strój nietoperza, ale pod jednym warunkiem - na stołku reżyserskim ponownie siada Christopher Nolan.

Jeśli Chris Nolan kiedykolwiek powie sobie: "Wiesz co, mam jeszcze jedną opowieść do przekazania publiczności", a następnie zaprosi mnie do tego projektu, to zgodzę się z mgnieniu oka. Nic innego mnie nie interesuje.