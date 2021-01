Christopher Nolan nie będzie już robił filmów dla Warner Bros. Powodem jest HBO Max

Christopher Nolan nie będzie już pracował z Warner Bros?

Christopher Nolan podjął współpracę z Warner Bros. w 2002 roku, kiedy to wyreżyserował dla wytwórni "Bezsenność". Współpraca okazała się na tyle owocna, że artysta został wybrany do nakręcenia nowej trylogii wysokobudżetowych filmów o Batmanie. Od tamtego czasu stworzył dla wytwórni dużo więcej produkcji, a ich ostatnią współpracą był film "Tenet", który miał niejako zachęcić ludzi do chodzenia do kin w trakcie pandemii.

Niestety, ich świetna relacja została mocno nadwyrężona przez niedawną decyzję Warner Bros. Firma stwierdziła bowiem, że wszystkie jej tegoroczne filmy będą debiutowały jednocześnie w kinach oraz na platformie streamingowej HBO Max - tam będą gościły przez miesiąc przez premiery.

Nolan był krytycznie nastawiony nie tylko wobec samej decyzji, ale również tego, że WB podobno nie zapytało się samych filmowców na temat tego, co sądzą o pomyśle.

Reżyser stwierdził również, że wynik finansowy "Tenet" zostanie źle zrozumiany przez studia, które skupią się na "porażce finansowej filmu", a nie na tym, co "Tenet" zrobił dobrze . Według Wall Street Journal, Nolan raczej nie będzie kontynuował swojej owocnej współpracy z Warner Bros. Jak czytamy w raporcie WSJ:

Po spędzeniu długich lat jako najlepszy reżyser Warner Bros, Christopher Nolan, który wyreżyserował i napisał zeszłoroczny "Tenet", ma nie powrócić do współpracy ze studiem. Jednym z powodów jego decyzji jest strategia hybrydowej dystrybucji na 2021 rok.

Same informacje dotyczące premiery "Tenet" były ze sobą sprzeczne - z jednej strony to podobno Nolan naciskał, aby film trafił do kin jak najszybciej, bez zbędnych opóźnień. Inne raporty twierdziły natomiast, że to studio chciało wydać produkcję jak najszybciej, by pomóc w "reanimacji" kin.

Christopher Nolan będzie bardzo gorącym "wolnym agentem", jeżeli faktycznie nie będzie kontynuował pracy dla Warnera. Trudno sobie wyobrazić, by reżyser miał trafić pod schedę Disneya, a tym bardziej Netfliksa. Najbardziej prawdopodobnymi miejscami lądowania dla twórcy "Incepcji" będzie Paramount albo Sony.