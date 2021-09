Christopher Nolan planuje swój nowy film. Reżyser opowie o tworzeniu bomby atomowej

Nolan wraca do II Wojny Światowej. Stworzy film o bombie atomowej

Christopher Nolan szykuje swój nowy film, a jak podaje Deadline, reżyser powróci do czasów II Wojny Światowej. Według portalu, Nolan skupi się na roli J. Robera Oppenheimera w powstawaniu bomby atomowej. Co ciekawe, reżyser i jego agenci negocjują z różnymi studiami filmowymi, co oznaczałoby, że Nolan zakończył swoją współpracę z Warner Bros.

To nie byłoby specjalnie zaskakujące. Reżyser otwarcie skrytykował WarnerMedia za decyzję, by pokazywać ich wszystkie filmy z 2021 roku tego samego dnia w kinach oraz na HBO Max. Nolana najbardziej zabolał fakt, że firma nie ostrzegła o tym twórców, ich agentów, ani nawet partnerów finansowych, którzy pomagali w realizowaniu produkcji.

Ostatni film Nolana to "Tenet", który pojawił się w kinach w lipcu 2020 roku. Warner Bros. zrealizowało wszystkie prośby reżysera i pokazało film w trakcie globalnej pandemii. Ten zarobił 363 miliony dolarów, co oznacza, że był 4. najlepiej zarabiającym filmem ostatnich dwóch lat (za "Black Widow", "Szybkimi i wściekłymi 9" i "Godzillą vs. Kongiem").

Nolan i jego żona/producentka Emma Thomas nie byli związani z WarnerMedia żadną "ogólną" umową, ale podobnie jak Clint Eastwood byli bardzo lojalni wobec studia. W końcu dzięki tej współpracy, filmy Nolana takie jak "Batman: Początek", "Mroczny rycerz", "Incepcja", czy "Interstellar" zarobiły łącznie miliardy dolarów w box-offisie.

Jeśli chodzi zaś o sam film Nolana, to na razie szczegóły nie są za bardzo znane. Wiemy, że opowie o powstawaniu bomby atomowej, a jedną z głównych ról miałby zagrać Cillian Murphy. Panowie pracowali razem przy "Dunkierce", wszystkich 3 "Batmanach" oraz oczywiście "Incepcji", więc pojawienie się Murphy'ego w filmie nie byłoby zbyt dużym zaskoczeniem.