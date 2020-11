Christopher Nolan tłumaczy klęskę finansową "Tenet" i w sumie... cieszy się z wyników filmu

Dla każdego przeciętnego filmu byłby to wspaniały wynik, jednak nie dla produkcji Nolana - reżyser słynie z wysokobudżetowych obrazów zarabiających absolutne krocie. Przychody rzędu 350 milionów dolarów zaczynają blednąć, gdy okazuje się, że budżet filmu wynosił około 200 milionów dolarów (nie licząc do tego kosztów marketingu). O dziwo, Christopher Nolan jest jednak bardzo zadowolony z wyniku finansowego "Tenet".

Nolan udzielił niedawno wywiadu Los Angeles Times, w którym wyjaśnił, że jest podekscytowany ilością biletów sprzedanych na "Tenet":

Wyjaśnił też, że jego zdaniem nie wszyscy w wytwórniach filmowych są tak bardzo podekscytowani wynikiem jego filmu - w końcu zaledwie kilka tygodni po premierze "Tenet", praktycznie każdy wysokobudżetowy film został przeniesiony na przyszły rok (oprócz "Wonder Woman 1984"):

"

Martwi mnie, że wytwórnie wyciągną nieprawidłowe wnioski z naszej premiery. Zamiast patrzeć na to, co działało i jak można zmaksymalizować potrzebne przychody, ci będą patrzeć na to, że nie spełnił oczekiwań sprzed koronawirusa. Będą używali tego jako wymówki, a powinni się ogarnąć i zaadaptować, czyli innymi słowami odbudować nasz biznes. "