"Ciche miejsce 2": co wiemy o postaci granej przez Cilliana Murphy'ego? Zobaczcie materiał promujący film [WIDEO]

"Ciche miejsce 2" zawita na ekranach kin jeszcze w tym miesiącu. Nic zatem dziwnego, że na ostatniej prostej wytwórnia Paramount dociska gaz do dechy i promuje film wszelkimi możliwymi sposobami. Po dwóch zwiastunach ukazał się nowy materiał wideo, tym razem skupiający się na postaci odgrywanej przez Cilliana Murphy'ego. Co wiemy o Emmecie?

"Ciche miejsce 2" - Cillian Murphy jako Emmett w materiale z filmu

Angaż Cilliana Muprhy'ego do kontynuacji horroru z 2018 roku odbił się szerokim echem. Fani aktora nie kryli zachwytu i wyczekiwali informacji związanych z odgrywaną przez niego rolą. O tej było jednak dość cicho, a szczegóły związane z bohaterem, w którego wciela się Irlandczyk. Aż do teraz.

Choć grany przez Murphy'ego Emmett pojawił się już w poprzednich zapowiedziach, o jego postaci nie wiedzieliśmy praktycznie nic. Jedyną poszlaką był fakt, że zostanie on najprawdopodobniej nowym obrońcą rodziny Abbottów. W najnowszym wideo z planu zdjęciowego dostajemy w końcu wgląd w charakter bohatera, jego intencje i historię. Okazuje się, że Emmett to człowiek zrezygnowany, wycofany i - mówiąc kolokwialnie - przeczołgany przez życie. Gdy poznaje Abbottów nie jest skory do pomocy, a wręcz przeciwnie - nieufny.

"Ciche miejsce 2" zadebiutuje już 20 marca 2020 roku. W rolach głównych zobaczymy Emily Blunt, Cilliana Murohy'ego, Noaha Jupe'a, Millicentę Simmonds, Djimona Hounsou i Wayne'a Duvalla.

Zobacz też: 10 najlepszych horrorów ostatniej dekady. Które przeraziły nas najbardziej?